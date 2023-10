Antonelli (Fit): “Attenzione all’accesso online di prodotti vietati ai minori”

“Sulla formazione investiamo tanto. Collaboriamo da anni con il Moige e i tabaccai fanno dei corsi di formazione nei quali si affronta il tema della vendita ai minori di prodotti vietati per formare sempre meglio la categoria. I numeri visti oggi sono importanti. Abbiamo investito tanto nella formazione della categoria anche sul tema della pubblicità.

Osserviamo norme severe e per questo la FIT fa anche assistenza legale. I numeri sono l’inizio di un percorso. I ragazzi vivono costantemente online e hanno accesso a servizi nei quali si vendono prodotti illeciti, anche di fumo in senso lato. Faremo una indagine anche in questo senso”.

Lo ha dichiarato il presidente della FIT Mario Antonelli partecipando alla presentazione del rapporto Venduti ai Minori organizzato dal Moige.

PressGiochi