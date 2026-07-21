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Antitrust, Saverio Valentino nominato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2026 il provvedimento della Camera dei deputati relativo alla nomina dell’avvocato Saverio Valentino a Presidente dell’Autorità garante della concorrenza

21 Luglio 2026

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2026 il provvedimento della Camera dei deputati relativo alla nomina dell’avvocato Saverio Valentino a Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La nomina, formalizzata il 15 luglio 2026 dai Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, affida a Valentino la guida dell’Autorità indipendente chiamata a vigilare sulla tutela della concorrenza, sul corretto funzionamento dei mercati e sulla protezione dei consumatori.

Saverio Valentino, avvocato esperto di diritto della concorrenza nazionale ed europeo, entra alla presidenza dell’AGCM dopo aver ricoperto il ruolo di componente dell’Autorità. Succede a Roberto Rustichelli, il cui mandato era terminato nel 2026.

Tra i dossier che potranno interessare la nuova presidenza rientrano anche i settori regolamentati e ad alta intensità normativa, compreso quello del gioco pubblico, ambito nel quale l’Antitrust negli anni è intervenuta su temi quali concorrenza, pubblicità, tutela dei consumatori e condizioni di accesso al mercato.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende efficace il provvedimento di nomina e completa il passaggio istituzionale alla guida dell’Autorità.

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