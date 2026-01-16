Newsletter

16 Gennaio 2026 - 12:13

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”

Già nel 2020 intervento antitrust su pratiche scorrette nei videogiochi

16 Gennaio 2026

Share the post "Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”"

Stampa pagina

Bene la nuova indagine dell’Antitrust in tema di videogiochi e, se saranno accertati illeciti, avvieremo iniziative legali a tutela degli acquirenti dei prodotti sotto inchiesta. Lo afferma il Codacons, che già nel 2020 attraverso un esposto portò l’Antitrust ad intervenire in tema di videogiochi e pratiche scorrette a danno dei minori.

Una pratica quella degli acquisti “in-game” particolarmente insidiosa, perché inserita nei videogiochi destinati ai minori allo scopo di indurre i bambini ad effettuare acquisti o a richiedere ai genitori di farlo, spesso attraverso grafiche accattivanti e messaggi aggressivi mirati proprio a modificare il comportamento dei più piccoli, che hanno meno strumenti di tutela – spiega il Codacons – Un danno che non è solo economico, considerato che tali pratiche scorrette possono sviluppare nei minori pericolose forme di dipendenza da gioco.

Per tale motivo, se dall’istruttoria dell’Antitrust emergeranno illeciti, avvieremo le dovute azioni risarcitorie in favore di tutti i genitori che hanno acquistato i videogiochi oggetto di indagine – conclude l’associazione.

 

PressGiochi

Leggi anche

Serie A, 21ª giornata: L’Inter sarà di scena ad Udine, il Napoli ospiterà il Sassuolo e il Milan il Lecce: entra nel vivo la lotta scudetto

Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”

Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Tennis – Sinner a caccia del tris, Alcaraz per il Career Grande Slam. Gli Australian Open, su Sisal.it, sono ancora una lotta a due

Gratta e Vinci, ADM definisce importi per la riscossione e la composizione della Commissione di vigilanza

Udinese-Inter, Chivu per continuare a restare in vetta. I pronostici di Netwin

Bilancio dello Stato: tra gennaio e novembre dai giochi entrate per 5,7 mld

GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

ICE Barcelona 2026 Ewa Bakun a PressGiochi: “Innovazione, intelligenza artificiale e gioco responsabile al centro della fiera globale del gaming”

Scommesse virtuali: nel 2025 vincite per 2,95 mld euro

Scommesse ippiche in agenzia: nel 2025 raccolta in linea col 2024, poche città dominano il mercato

Scommesse sportive in agenzia: nel 2025 la spesa supera il miliardo di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×