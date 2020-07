Antiriciclaggio, Uif adotta nuovo protocollo di comunicazione

In linea con quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 231/2007 l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia trasmette ai segnalanti – tra cui rientrano anche gli operatori del settore giochi e scommesse – “comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette”. Ai maggiori segnalanti appartenenti alle tipologie “Banche e Poste” e “Money Transfer” la Uif trasmetterà, inoltre, una “Scheda di feedback” contenente indicatori sintetici sull’attività segnaletica, confrontati con quelli della rispettiva categoria di appartenenza.

A partire dal 2020, – fa sapere l’associazione Astro – dunque, la pubblicazione di una nuova comunicazione verrà “notificata con una email indirizzata a tutti gli utenti abilitati con profilo “Gestore” per il segnalante di riferimento”.

L’UIF ha poi reso noto che, “a seguito del rilascio nello scorso mese di giugno di un nuovo intervento evolutivo sulla piattaforma informatica, le schede di feedback, in linea con le soluzioni tecniche adottate per le comunicazioni relative agli esiti delle SOS, saranno trasmesse via posta elettronica certificata alla casella Pec di riferimento fornita dal segnalante e pubblicate sul portale Infostat-Uif nella sezione ‘Visualizza Messaggi’, previa notifica via email a tutti gli utenti abilitati con profilo ‘Gestore’ ”.

Per leggere il testo del comunicato UIF, CLICCA QUI

PressGiochi