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Antiriciclaggio nel gioco, UIF pubblica gli atti del seminario sulla collaborazione attiva degli operatori

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato gli atti del seminario dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco, organizzato il 17 dicembre 2025 presso il

16 Luglio 2026

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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato gli atti del seminario dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco, organizzato il 17 dicembre 2025 presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore sul corretto adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e sul rafforzamento dei presìdi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nel corso del seminario sono stati approfonditi i principali rischi legati al comparto del gioco e l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo), con particolare attenzione al ruolo dell’AMLA, la nuova Autorità europea antiriciclaggio, alla quale sono stati attribuiti compiti di regolamentazione e supervisione anche nei confronti del settore non finanziario.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata a una tavola rotonda alla quale hanno partecipato rappresentanti dei principali operatori del settore gaming, che hanno illustrato le iniziative adottate per rafforzare i sistemi di controllo interno e migliorare i processi di monitoraggio delle transazioni. Tra gli strumenti evidenziati figurano soluzioni informatiche avanzate finalizzate a rendere più efficace l’individuazione di eventuali operazioni anomale e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Gli atti pubblicati dalla UIF raccolgono gli interventi dei relatori che hanno preso parte al seminario, tra cui esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della UIF e rappresentanti del settore privato.

Scarica gli atti del seminario

 

 

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