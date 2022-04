Antiriciclaggio. McGuinness (PE): “Dodici stati hanno deciso di esentare i fornitori di gioco d’azzardo dalla normativa”

“Dodici Stati membri hanno notificato la decisione di esentare, in tutto o in parte, i fornitori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva antiriciclaggio

“Dodici Stati membri hanno notificato la decisione di esentare, in tutto o in parte, i fornitori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/8492 sulla base del comprovato basso rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dall’entità delle operazioni di tali servizi. L’elenco delle esenzioni è disponibile nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea non è a conoscenza di casi in cui la decisione di uno Stato membro di applicare esenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 fosse ritenuta inappropriata”.

Lo ha dichiarato Mairead McGuinness commissario per i servizi finanziari in Parlamento europeo rispondendo all’interrogazione presentata a febbraio dall’europarlamentare Martin Schirdewan (The Left).

