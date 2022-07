Antiriciclaggio e giochi d’azzardo: il Commissario PE McGuinness fornisce maggiori dettagli sugli Stati che esentano i fornitori di giochi

“Sulla base delle informazioni ricevute dai 12 Stati membri che esentano parzialmente i fornitori di determinati servizi di gioco d’azzardo dall’applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, 9 di essi consentono l’esecuzione delle lotterie esentate sia a livello di offerta fisica che online, mentre altri 3 considerano i servizi di gioco d’azzardo online come regolamentati separatamente e soggetti alle disposizioni nazionali antiriciclaggio”.

Mairead McGuinness, commissario per i servizi finanziari in Parlamento europeo torna a rispondere all’europarlamentare Martin Schirdewan (The Left) sul tema giochi e antiriciclaggio dopo aver precisato lo scorso aprile che “dodici Stati membri hanno notificato la decisione di esentare, in tutto o in parte, i fornitori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/8492 sulla base del comprovato basso rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dall’entità delle operazioni di tali servizi”.

Oggi fornisce informazioni più dettagliate: “Per quanto riguarda i 9 Stati membri che consentono alle lotterie esentate di offrire anche servizi di gioco d’azzardo online, 4 limitano l’esenzione alle società statali, alle lotterie che promuovono uno specifico scopo sociale o alle lotterie commerciali utilizzate per promuovere altri beni o servizi forniti dall’organizzatore.

2 altri Stati membri – afferma il commissario – spiegano che a queste attività si applica una specifica adeguata verifica della clientela e la necessità di segnalare le operazioni sospette. 2 altri Stati membri spiegano che questi servizi di lotterie di gioco d’azzardo online sono completamente esentati sulla base del basso rischio che presentano.

Uno Stato membro pensa di limitare in futuro l’esenzione alle lotterie terrestre.

Per quanto riguarda la supervisione dei proprietari e degli operatori di giochi arcade, 7 Stati membri non hanno concesso un’esenzione ai proprietari o operatori di giochi arcade. In uno Stato membro, le slot machine possono funzionare solo nei casinò e in tutti i casi i casinò rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione contro il riciclaggio di denaro/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). In altri 5 Stati membri, i giochi arcade e le slot machine sono esentati, soggetti a severi requisiti, uno di questi è che la posta in gioco sia molto bassa e che tali controlli possono ancora essere effettuati”.

