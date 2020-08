Antimafia. Lattanzio (M5S): “Insediato Comitato infiltrazioni mafiose emergenza sanitaria, si occuperà anche di gioco d’azzardo”

“Poche settimane fa avevo proposto l’istituzione immediata di un Comitato sulle infiltrazioni mafiose a seguito dello scoppio della pandemia, ed oggi, in tempi brevissimi, si e’ insediato ufficialmente, grazie ad un lavoro di condivisione fatto con tutta la Commissione Antimafia”.

Cosi’ Paolo Lattanzio, membro della Commissione parlamentare antimafia.

“La proposta aveva già riscontrato ampio sostegno interno alla luce del fatto che la pandemia ha esacerbato le fragilità del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Soggetti e famiglie in condizione di povertà economica che necessitano di forme di protezione sociale, e piccole e medie imprese che rischiano di essere falcidiate dalla lunga chiusura di quasi tutti i mercati. Di fronte a vuoti di controllo, povertà e disuguaglianze – soprattutto tra i più giovani – si apre la porta ai tentativi delle mafie di addentrarsi più saldamente nel tessuto socio-economico” continua Lattanzio.

“Il Comitato attenzionerà i pericoli relativi al controllo sociale da parte delle mafie e la possibilità di guadagnarsi consenso elettorale già per le prossime elezioni; la penetrazione nei vecchi e nei nuovi settori economici e commerciali; l’aumento allarmante dell’usura; l’aggressione nei confronti degli enti locali beneficiari di una grande quantità di fondi a sostegno della ripresa; i crescenti pericoli sul gioco d’azzardo. Si agirà sia come attore autonomo, che come traino della Commissione in plenaria sui temi oggetto di analisi, con tempi di lavoro serrati, dentro all’emergenza. L’obiettivo e’ arrivare ad una prima relazione che possa essere indicativa di strumenti di policy per la presidenza della Commissione, ma anche per il Governo. Auspichiamo tutti che il Comitato possa apportare un contributo anche per tutti quegli attori istituzionali che in maniera concreta contrastano quotidianamente la diffusione dei fenomeni mafiosi”, conclude.

PressGiochi