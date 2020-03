Anno da record per le scommesse sportive in Germania: +21%

Il 2019 ha fatto segnare un record di ricavi per il betting sportivo in Germania, con buona parte delle scommesse effettuate online in modalità live.

In Germania si può parlare di vero e proprio boom delle scommesse sportive.

Secondo le cifre condivise dal Deutsche Sportwettenverband (DSWV), l’ente governativo tedesco che regola il settore, il mercato del betting sportivo nel Paese è cresciuto del 21% in un solo anno. I dati ufficiali pubblicati dal DSWV per il 2019 parlano chiaro: tra gennaio e dicembre dello scorso anno, le giocate hanno fruttato 9,3 miliardi di euro, di cui 500 milioni sono stati incassati dallo stato.

Un record di ricavi, se paragonato a quelli dell’anno precedente, davvero impressionante. E specialmente, se si pensa che nel 2019 non si sono disputati quei tornei sportivi internazionali – i Campionati Mondiali di Calcio e le Olimpiadi in primis – in grado di catalizzare maggiormente l’attenzione e le puntate degli scommettitori.

Scommesse sportive: crescita dell’online e del live betting

Stando sempre ai dati raccolti, risulta che gran parte delle giocate sono state effettuate su internet in tempo reale. In Germania, come in Italia, il mercato delle scommesse live sul calcio e sugli sport sta facendo infatti registrare un trend decisamente positivo. Questa nuova modalità di gioco, che consente anche di seguire in streaming l’evoluzione delle gare in corso, è percepita dagli utenti come più appassionante e avvincente. Rispetto alle scommesse classiche, più passive perché basate principalmente su calcoli probabilistici, le scommesse online in-play coinvolgono maggiormente il giocatore, spingendolo ad aggiustare continuamente il tiro in base allo svolgimento del match o dell’evento.

Tornando al “fenomeno scommesse” in Germania, appare chiaro che l’e-betting stia diventando un passatempo sempre più comune e diffuso. Con i numeri sopra citati alla mano, il governo federale tedesco sembra essere sempre più intenzionato a porre dei paletti e a regolamentare con un Trattato unificato interstatale le scommesse sportive online.

La situazione attuale del betting sportivo in Germania

A oggi, le scommesse sportive in Germania sono legali. I 16 stati federali (Länder) hanno tuttavia programmato una serie di incontri durante i quali discutere la bozza per un Trattato di Stato unico. L’obiettivo è quello di regolamentare e porre dei limiti al modello di business, con il fine di renderlo più conforme alla normativa europea comunitaria e di tutelare i consumatori.

Una volta approvato dal DSWV, il trattato dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° luglio 2021. Ecco alcuni dei punti attualmente sotto esame e in discussione:

Tetto massimo di spesa mensile a 1.000 euro: ciascun utente non potrà spendere più di mille euro al mese tra i diversi provider di scommesse online;

Limitazioni della pubblicità e delle sponsorizzazioni: delle restrizioni potrebbero essere introdotte per limitare gli spot pubblicitari in determinate fasce orarie e la sponsorizzazione di società del settore “azzardo”;

Introduzione di tempi di attesa associati all’account dell’utente: il giocatore potrebbe dover attendere un certo lasso di tempo (si parla di 5 minuti) per poter passare da un’offerta all’altra;

Restrizioni alle scommesse live: alcuni tipi di scommesse in-play (over/under, numero gol) potrebbero essere limitati;

Istituzione di un’autorità di regolamentazione centrale: è al vaglio degli esperti l’ipotesi di istituire un ente centrale per la regolamentazione del gioco d’azzardo.

Nuova regolamentazione: dubbi e criticità

Quella proposta finora è semplicemente una bozza d’accordo. I contenuti del disegno di legge, tuttavia, hanno già destato alcuni malumori tra i concessionari delle scommesse e gli addetti ai lavori. Il timore maggiore è quello che l’introduzione delle restrizioni, invece di tutelare i consumatori, possa al contrario spingerli verso il mercato nero delle scommesse, gestito da operatori non regolamentati. Un’ulteriore criticità viene inoltre identificata nella scarsa modernità del quadro normativo proposto, che sembrerebbe essere poco idoneo ad adattarsi a un settore tanto dinamico e in costante evoluzione quanto quello delle scommesse online.

Alla luce di quanto emerso finora, è indubbio che ci sia ancora parecchio da lavorare. Solo una proposta normativa valida e funzionante potrà tutelare gli utenti, senza mettere a rischio in maniera sostanziale il business e il divertimento degli appassionati.

