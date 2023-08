Anime-Gambling-Netflix: congiunzione pericolosa?

Gli spettacoli di anime – forma di animazione originaria del Giappone – stanno diventando un problema potenziale, col loro frequente indugiare sul gioco d’azzardo.

Gli anime spesso esplorano argomenti complessi, emozioni esagerate e temi fantasy, attraendo gli spettatori con storie riccamente dettagliate e personaggi rappresentati in modo realistico. Per alcuni spettatori, il genere può fornire una via di fuga o un modo per trovare conforto in un mondo diverso dal nostro.

Il fatto è che molti giochi da casinò e slot machine hanno sposato questa “arte grafica” e che, al tempo stesso su Netflix ci sono fantastici anime sul gambling, dai classici giochi di carte alle scommesse ad alto rischio, che sono accessibili anche ai bambini.

Perciò, il collegamento è presto fatto. Il bambino si diverte ingenuamente a guardare questi anime, e poi li riconoscerà come ambienti familiari nel momento in cui prenderà contatto col mondo dell’azzardo.

L’anime che si concentra sul mondo del gambling e delle scommesse è un genere popolare tra gli spettatori di tutte le età, perché catturano perfettamente l’eccitazione che si prova davanti a un tavolo o a una macchina da gioco, offrendo allo stesso tempo agli spettatori una storia divertente da seguire

Ad esempio, serie come Kakegurui forniscono una narrazione avvincente e ricca di azione con puntate intense e scenari di scommesse; la storia segue un gruppo di studenti di un’accademia d’élite in cui il gioco d’azzardo determina la gerarchia tra di essi. Questa commedia oscura è diventata una delle preferite dai fan ed è facile capire perché. I personaggi sono vividi, la posta in gioco è alta e lo spettacolo è pieno di sorprese. Altre serie come Usogui adottano invece un approccio più sfumato, presentando personaggi che devono calcolare attentamente i loro rischi mentre effettuano le loro scommesse estreme, a costo della vita.

Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor è un altro grande spettacolo da provare se si sta cercando qualcosa che combini il brivido del gambling con una storia avvincente. Lo stesso vale per il leggendario giocatore d’azzardo Tetsuya, una storia che ruota attorno alle prove e alle tribolazioni di un giocatore professionista.

Altri grandi titoli sono No Game No Life, che segue due fratelli mentre navigano nel mondo dei giochi; One Outs, che si concentra su un leggendario lanciatore e sulle vicende della sua squadra in una partita di baseball professionistico, e Akagi, che segue un giovane mentre affronta alcuni degli avversari più duri del mahjong.

Ci sono anche una serie di altri titoli disponibili che esplorano il genere in modi unici. Da thriller drammatici come Kaiji: Ultimate Survivor a commedie come Dokurogami Monogatari, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per coloro che preferiscono un approccio meno intenso, Netflix ha molto da offrire con programmi rilassanti come Mahjong Stories, Akagi e Saki. Queste serie sono di natura più spensierata e si concentrano sui personaggi che si divertono mentre giocano ai loro giochi da casinò preferiti.

Che tu stia cercando un dramma intenso o una commedia spensierata, c’è sicuramente qualcosa su Netflix che soddisferà i tuoi gusti. Ma, attenzione: queste sono storie per adulti, ragionevoli e consapevoli di trovarsi di fronte a scenari fantastici. I bambini dovrebbero starne lontani, sia per la cruenza che tante storie hanno in sé – che possono anche istigare azioni emulative – sia per l’appunto per evitare che essi possano, da grandi, sposare il gambling come un’abitudine di vita.

In questi casi, solo i genitori possono fare da parental control!

Pressgiochi