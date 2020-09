Animalie su schede Cristaltec. Agliata: “Approntato aggiornamento tecnologico per eliminare alla radice ogni rischio”

Pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni Agliata, Presidente della Cristaltec Spa e Vicepresidente As.tro, in merito ad una segnalazione dello scorso 13 settembre che, in diverse sale (e contemporaneamente), si registravano vincite anomale su apparecchi da intrattenimento comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown di ideazione Cristaltec Spa.

Di seguito il comunicato stampa.

Nella tarda serata di domenica 13 settembre è giunta segnalazione che in diverse sale (e contemporaneamente) si registravano vincite anomale su apparecchi da intrattenimento comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown di ideazione Cristaltec Spa, tanto da provocare la attivazione del dispositivo di blocco a presidio del corretto funzionamento.

Dopo una rapida e immediata verifica, operata a partire dalla stessa serata di domenica, è emerso che trattavasi di multigame omologati da Cristaltec con i seguenti titoli: Red Games, Royal Play Evolution, El Dorado, Lucky Games, Royal 5, Royal Play.

Sulla scorta delle informazioni ricevute e delle indagini tecniche prontamente eseguite, è stato possibile appurare che, grazie ad uno specifico comportamento attivo e doloso del giocatore volto a “forzare” l’apparecchio, questo reiterava l’erogazione di un bonus, consentendo un guadagno indebito (fino al blocco dell’apparecchio).

Preso atto di ciò Cristaltec, già dalla giornata di lunedì, ha approntato un aggiornamento tecnologico che lascia del tutto inalterate le caratteristiche di gioco e che elemina in radice la possibilità di attivare simili anomalie.

Al contempo, si è adoperata presso ADM per denunciare il fatto ed avere conferma del corretto iter da instaurare nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari per la definizione nei tempi più rapidi del processo di aggiornamento tecnologico. Si precisa che, anche in esito alle verifiche effettuate presso l’ente omologatore, le schede in questione risultano in ogni caso – così come prodotte e omologate – perfettamente legali e rispondenti alle regole tecniche e di legge. Si precisa, inoltre, che nessuna anomalia era emersa nei lunghi ed accurati processi di verifica e controllo preventivi da sempre adottati da Cristaltec, ovvero in sede di omologa e nei mesi di esercizio.

Al fine di garantire comunque una soluzione immediata ed ovviare ad ogni possibile disagio e/o inconveniente, Cristaltec ha offerto la propria disponibilità a fornire gratuitamente la sostituzione di ciascun titolo di gioco interessato, con altro da scegliere tra quelli presenti nella libreria giochi Cristaltec, facendosi carico anche dei costi NOD e NOE connessi alla nuova attivazione. Una scelta questa in linea con la filosofia comportamentale da sempre seguita da Cristaltec nei rapporti con la clientela e le Autorità preposte, per la promozione di un gioco lecito sempre rispettoso delle regole e vicino a tanti onesti operatori”.

Il Presidente

GIOVANNI AGLIATA

PressGiochi