Andrew Rhodes: il risultato della UK Gambling Review sarà significativo a livello globale

L’importanza globale dei risultati in sospeso della Gambling Review è stata illustrata da Andrew Rhodes, amministratore delegato della UK Gambling Commission (UKGC), ai leader del settore che hanno partecipato all’ICE 2022 World Regulatory Briefing.

Aprendo il suo discorso, Rhodes ha accolto il pubblico di ICE in un “mondo molto cambiato”, adattandosi alle conseguenze della pandemia globale di COVID-19 e al suo cambiamento radicale nella scelta dei consumatori e nell’adozione della tecnologia.

In un contesto perturbato, l’UKGC e il DCMS sono incaricati di finalizzare la revisione del Gambling Act del 2005, un mandato che deve essere a prova di futuro per salvaguardare una nuova generazione di clienti e nuovi prodotti che arriveranno sul mercato.

“Ci sono alcune verità universali sul settore che regoliamo, ma dobbiamo anche essere realistici su quelle verità e non perdere di vista cos’altro sta accadendo in questo settore”, ha affermato Rhodes. C’è un’intera nuova frontiera di nuovi prodotti là fuori ora, e voglio parlare anche di questi prodotti non regolamentati. Come il gioco d’azzardo tradizionale, tuttavia, questi nuovi prodotti possono causare danni, quindi vi aggiornerò su come sarà il nostro lavoro nell’affrontare i danni del gioco in questo momento”.

Rhodes ha riflettuto sul fatto che il gioco d’azzardo fa parte di un’economia digitale e tecnologica, tuttavia, il settore rimane unico in quanto “il gioco d’azzardo è un’economia locativa, basata sul prendere denaro in cambio di un’esperienza”.

Con un valore di 14 miliardi di sterline all’anno, Rhodes ha presentato le “verità universali” del governo di un settore aziendale in cui quasi la metà della popolazione adulta del Regno Unito partecipa al gioco d’azzardo ogni mese e che è saldamente spostato a una presa a distanza da parte dei consumatori.

Prevenendo le mutevoli dinamiche dei consumatori e i rischi pubblici, la Commissione è stata in prima linea nella regolamentazione: imponendo il divieto di scommesse con carta di credito, rafforzando le protezioni sui clienti di alto valore/VIP, implementando progetti di gioco più sicuri e rafforzando i clienti a tutto tondo Identificazione e disposizioni di verifica.

Tuttavia Rhodes ha sottolineato che una governance efficace dell’industria del gioco d’azzardo richiedeva un’ambizione normativa audace, in cui i regolatori avevano la capacità di monitorare gli operatori storici oltre i confini dei quadri politici.

In quanto tale, la Commissione ha evidenziato lo sviluppo del suo Single Customer Viewpoint per il cliente come un’iniziativa rivoluzionaria che consente alle autorità di regolamentazione e alle parti interessate di garantire una visione trasparente della partecipazione pubblica al gioco d’azzardo e della prevalenza dei danni del gioco.

“Ciò che speriamo sia possibile attraverso la Single Customer View è una posizione in cui coloro che vengono segnalati come in pericolo possano essere intercettati in una fase molto prima, poiché gli operatori sono in grado di avvisarsi in sicurezza a vicenda. Pubblicheremo i risultati di quella sperimentazione nei prossimi mesi e, in caso di successo, cercheremo di costruire la nuova metodologia in un nuovo gold standard serie di statistiche ufficiali che andranno avanti dal prossimo anno.

“Tutto questo lavoro, questa innovazione, ovviamente, costa. Nelle persone, nel tempo e nel denaro. Ma sappiamo che l’investimento che facciamo ora renderà il gioco d’azzardo più equo e più sicuro in futuro. Non è una scommessa, è un dato di fatto”.

L’importanza della Gambling Review per ottenere le protezioni più complete è stata considerata significativa poiché i PLC del Regno Unito sono stati al centro degli sviluppi di fusioni e acquisizioni del settore che hanno rimodellato il panorama globale del gioco d’azzardo.

L’UKGC considera la visione del cliente unico, come una misura unica nel suo genere che richiederà la collaborazione di operatori autorizzati, organi di governo e parti interessate del settore più ampie per garantire che il gioco d’azzardo nel Regno Unito sia regolato da controlli completi.

Con l’incombere di nuove sfide, l’UKGC ha chiesto di concentrarsi sulla “collaborazione tra le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo in tutto il mondo come essenziale”. Rhodes ha concluso: “Molti degli operatori con cui trattiamo in Gran Bretagna saranno gli stessi trattati in altre giurisdizioni. Cose che non vengono fatte bene qui, potrebbero essere problemi anche in altri paesi, se si considera che si tratta di multinazionali. Spero che possiamo arrivare a un punto di indagini e azioni congiunte e andare oltre alcune delle cose positive che già abbiamo. Il gioco d’azzardo è un settore dinamico e in rapido movimento. È sempre più un’industria tecnologica globale. E ha molti tirapiedi, cercando di fare soldi veloci negli spazi non regolamentati nelle vicinanze. Il potenziale di innovazione non è mai stato così grande. Ma nessuno dei due ha il potenziale di rischio o danno. Ma possiamo rendere il gioco d’azzardo più equo, più sicuro e privo di criminalità”.

