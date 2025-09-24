Andrew Rhodes (Gambling Commission): “La protezione dei partecipanti è al centro del futuro della National Lottery”

In occasione della Allwyn Participant Protection Conference del 23 settembre 2025, l’Amministratore Delegato della Gambling Commission, Andrew Rhodes, ha sottolineato il ruolo centrale della protezione dei partecipanti all’interno della National Lottery, riconosciuta come un’istituzione nazionale e un elemento fondamentale del tessuto sociale del Regno Unito. La Gambling Commission ha ribadito che la tutela dei giocatori non può essere trattata come un elemento accessorio, ma deve essere parte integrante dell’identità e delle attività della lotteria, in ogni sua forma.

Dati più recenti confermano la centralità della National Lottery nel panorama del gioco regolamentato. Con oltre 1,8 miliardi di sterline raccolti nell’ultimo anno finanziario e 485 milioni solo nel primo trimestre di quest’anno, il suo impatto economico è significativo, ma ancor più importante è il beneficio che tali fondi generano per le comunità locali, i musei, i siti storici e i progetti sportivi in tutto il Regno Unito. Le statistiche mostrano inoltre che la lotteria è il prodotto con il più alto tasso di partecipazione tra tutti quelli regolamentati, a conferma del legame profondo tra questo strumento e la popolazione britannica.

Dal suo lancio nel 1994, la National Lottery ha vissuto una profonda evoluzione. Da un singolo gioco settimanale, si è trasformata in una piattaforma multicanale con estrazioni multiple, gratta e vinci e giochi digitali. Questa espansione, se da un lato ha aumentato le opportunità per i partecipanti e la raccolta per le buone cause, dall’altro ha introdotto nuove sfide e responsabilità. La crescente varietà di prodotti comporta un aumento del rischio e richiede un’attenzione costante per evitare danni, soprattutto considerando il livello di visibilità e scrutinio pubblico a cui la National Lottery è soggetta.

Essendo un’istituzione nazionale, la lotteria è chiamata a rispettare standard più elevati rispetto ad altri operatori. Eventuali errori, anche minimi, possono compromettere la fiducia del pubblico e offrire spazi ad altri soggetti meno regolamentati di approfittare di eventuali debolezze. Per questo motivo, la protezione dei partecipanti deve rimanere una priorità assoluta, sia attraverso investimenti mirati, formazione del personale e dei rivenditori, che attraverso l’ascolto diretto delle persone che hanno vissuto esperienze di gioco problematico.

Anche se la National Lottery è considerata uno dei prodotti a minor rischio nell’ambito del gioco d’azzardo, non si può ignorare la possibilità che anche un singolo caso di danno possa avere conseguenze serie. La tutela dei partecipanti non è solo una misura regolatoria, ma un dovere morale e sociale, indispensabile per mantenere intatta la reputazione della lotteria e per garantire che il pubblico continui a vederla come uno strumento positivo, in grado di cambiare vite e sostenere cause meritevoli.

Il futuro della National Lottery passerà inevitabilmente attraverso l’innovazione, ma ogni cambiamento dovrà sempre essere accompagnato da un impegno costante verso la protezione dei partecipanti. L’evento organizzato da Allwyn rappresenta un passo importante in questa direzione e testimonia la volontà di costruire un sistema sempre più responsabile e sicuro.

PressGiochi