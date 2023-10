Ancora una volta Relax Gaming sceglie Starcasinò per un lancio mondiale: arriva la slot Titan Strike

Il gioco sarà in esclusiva del casinò per il mercato italiano fino al 17 ottobre insieme ad altre due importanti slot: Fortunes Of The Aztec di Pragmatic Play e Return Of The Green Knight di Play’n GO

Continua il sodalizio tra StarCasinò e Relax Gaming. Dopo il lancio mondiale di una tra le più attese e importanti slot dell’anno, Money Train 4, il provider torna a scegliere il casinò online di Betsson Group per presentare agli appassionati di tutto il mondo un nuovo titolo: Titan Strike.

Ancora una volta StarCasinò si conferma dunque come primo operatore a lanciare sul mercato globale un’importante novità a cui, anche in questo caso, si aggiunge un’esclusiva di settore per l’Italia fino al 17 ottobre. La slot Titan Strike trasporterà i giocatori nel magico mondo della mitologia e dell’Antica Grecia promettendo tanto divertimento con un’experience di gioco avvincente e un design moderno, innovativo e curato nei minimi dettagli, tratti distintivi della software house.

Le novità non finiscono qui, perché con l’arrivo di ottobre StarCasinò porta nella sua libreria altri due imperdibili titoli: Return Of The Green Knight di Play’n GO e Fortunes Of The Aztec di Pragmatic Play. Resteranno disponibili, entrambi in esclusiva per il mercato italiano, nel casinò online di Betsson Group rispettivamente fino al 16 e 5 ottobre. Return Of The Green Knight è l’attesissimo sequel di Play’n GO con Moltiplicatori Wild progressivi fino a 100x, Sticky Wild e vincite fino a 40.000x, mentre Fortunes Of The Aztec è l’ultima uscita di Pragmatic Play con Bonus Round acquistabile, oltre 4.000 linee di pagamento e vincite fino a 10.000x.

“Essere nuovamente scelti da Relax Gaming per lanciare, a livello mondiale, un nuovo titolo e stringere nuove esclusive per l’Italia con altre software house è per noi motivo di grande orgoglio. Riconfermarci come il primo operatore a presentare sul mercato internazionale una nuova slot è un riconoscimento importantissimo, ottenuto grazie ai nostri ottimi rapporti consolidati nel corso di questi anni, alla stima rivolta verso il nostro operato e verso il nostro modello di leadership nel mondo dei casinò. Le nostre strategie di marketing continuano infatti a premiarci e a farci riscuotere sempre più successo anche grazie alla nostra capacità di portare sempre a tutti gli appassionati il meglio di ciò che il settore possa offrire. Per il futuro vogliamo continuare così, con risultati di squadra capaci di coinvolgere i provider, il nostro team e i nostri utenti” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

Maggiori informazioni sul regolamento, termini e condizioni generali sono disponibili sul sito di StarCasinò.

PressGiochi