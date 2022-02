Ancora rinvii per la riforma del gioco d’azzardo in Gran Bretagna

È probabile che la revisione del governo del Regno Unito sull’industria del gioco d’azzardo venga posticipata fino a maggio 2022.

Attualmente il primo Ministro Boris Johnson, favorevole alla riforma del settore, è impegnato a difendere la sua posizione dopo il party-gate e l’ondata di dimissioni tra i suoi collaboratori che sono seguite.

Le proposte di riforma delle leggi sul gioco d’azzardo sono state lanciate nel dicembre 2020 dal Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS), tra le preoccupazioni per la dipendenza dal gioco e l’esposizione dei bambini al gioco d’azzardo attraverso pubblicità e sponsorizzazioni.

Originariamente doveva essere pubblicato un Libro bianco prima della fine del 2021, prima di essere posticipato all’inizio del 2022. Il ritardo iniziale è arrivato a causa di un rimpasto di governo che ha visto Chris Philp sostituire John Whittingdale come ministro del gioco d’azzardo.

Carolyn Harris, presidente del gruppo parlamentare per i danni correlati al gioco d’azzardo, ha spiegato che le attuali circostanze all’interno del governo stanno avendo un impatto importante sulla revisione. “Ovviamente è necessario impiegare del tempo per raccogliere le prove per garantire che vengano messe in atto le giuste riforme, ma la revisione del gioco d’azzardo è stata annunciata più di due anni fa”, ha affermato Harris.

“Ogni giorno di ritardo porta a ulteriori danni legati al gioco mentre l’industria raccoglie profitti. Il governo non deve lasciare che i propri problemi interni ostacolino le riforme tanto necessarie per questo Paese: è tempo di agire”.

Anche Liz Ritchie, co-fondatrice dell’organizzazione benefica Gambling With Lives, ha sottolineato l’importanza dell’urgenza, affermando che il Libro bianco deve essere pubblicato il prima possibile. “Qualcuno si toglie la vita ogni giorno nel Regno Unito a causa del gioco d’azzardo, quindi semplicemente non possiamo aspettare fino a maggio per vedere questo white paper”, ha affermato Ritchie. “Quante altre famiglie devono essere distrutte da prodotti di gioco altamente avvincenti e pratiche predatorie dell’industria del gioco d’azzardo prima che il governo agisca?” ha chiesto.

PressGiochi