Ancona, nuovo regolamento contro l’azzardo

Il Comune di Fabriano scende in campo contro il gioco d’azzardo, giovedì arriverà in consiglio la bozza del nuovo regolamento che ridurrà la presenza delle slot machine in città. Due i provvedimenti previsti: fasce orarie in cui non sarà consentito avvicinarsi agli apparecchi (16-20 e 22-24) e l’estensione della distanza di 500 metri da tutti quei luoghi frequentati soprattutto da giovani, oltre che da scuole, uffici e bancomat. E in una città dove tutto è ravvicinato, molte slot potrebbero scomparire.

PressGiochi