Anche sull’Isola di Man la legge diventa più severa

A seguito di una serie di sanzioni comminate a società di gioco online per inadempienze normative o carenze in fase di controllo, l’Isola di Man ha proposto un emendamento alla

A seguito di una serie di sanzioni comminate a società di gioco online per inadempienze normative o carenze in fase di controllo, l’Isola di Man ha proposto un emendamento alla sua legislazione sul gioco d’azzardo che conferirebbe all’autorità di regolamentazione il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai singoli dirigenti in caso di violazione delle norme, oltre che alle aziende.

L’autorità di regolamentazione ha incluso questa misura nel suo più ampio programma di riforme per rafforzare i controlli all’ingresso nel mercato, ampliando anche i propri poteri investigativi, in ​​linea con l’evoluzione dei rischi nel settore.

Il disegno di legge ha introdotto nuovi poteri direttivi, consentendo all’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo di emettere direttive scritte formali ai titolari di licenze e certificati, che potrebbero imporre la fornitura di informazioni, l’attuazione di misure correttive, la sospensione o l’interruzione delle attività, o la liquidazione ordinata in caso di restituzione della licenza. La mancata osservanza di queste direttive potrebbe comportare anche una pena detentiva fino a sei mesi.

Gli stakeholder del settore del gioco d’azzardo sono stati invitati a presentare le proprie opinioni su queste misure tra il 23 e il 25 maggio 2026. Al termine del periodo di consultazione, la Commissione per la vigilanza sul gioco d’azzardo esaminerà i contributi ricevuti prima di finalizzare il disegno di legge. Per aiutare il settore a comprendere l’applicazione pratica della responsabilità individuale, l’autorità di regolamentazione prevede anche di organizzare una sessione di domande e risposte online, fornendo ulteriori chiarimenti su come verranno applicate le nuove misure.

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