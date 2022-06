Amusement. Villarosa: al dl aiuti emendamento per escludere apparecchi da sottoporre ad omologa

Propone la revisione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro l’ex sottosegretario all’economia, ex Movimento 5 Stelle Alessio Villarosa. Una revisione da effettuare ogni anno per valutare quali apparecchi

Propone la revisione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro l’ex sottosegretario all’economia, ex Movimento 5 Stelle Alessio Villarosa. Una revisione da effettuare ogni anno per valutare quali apparecchi non sottoporre a verifica tecnica e procedura di omologa.

La proposta è contenuta in un emendamento presentato ad decreto Aiuti, all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Villarosa chiede di inserire all’articolo 110, del testo unico delle eggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-bis:

7-bis.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi, e di cui al comma 7, lettera c-ter), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

