Amusement, Poso (ADM): “ADM si pone l’obiettivo di presidiare sempre di più sul divieto di accesso ai minori alle sale giochi”

“Le iniziative presentate oggi sono fonte di grande interesse. Non è possibile procedere solo con i divieti: sono fondamentali ma visto che i giovani sono sensibili ai modelli positivi, è

“Le iniziative presentate oggi sono fonte di grande interesse. Non è possibile procedere solo con i divieti: sono fondamentali ma visto che i giovani sono sensibili ai modelli positivi, è fondamentale offrire alternative per intervenire su situazioni di possibili disagi e problematiche.

L’Agenzia può rimanere nel campo di sua competenza: attività volte a far rispettare le normative vigenti nel settore degli apparecchi da intrattenimento. ADM si occupa di verificare che tutti gli apparecchi immessi nel mercato abbiano le dovute omologazioni, ci sono delle regole molto stringenti su come devono essere costruiti e su come devono funzionare gli apparecchi. Dopo questi controlli, gli apparecchi ottengono delle autorizzazioni.

Ogni anno l’Agenzia effettua un numero elevato di controlli nei luoghi di gioco – sia negli esercizi che offrono apparecchi con vincita in denaro sia negli esercizi con apparecchi senza vincita in denaro. Quindi con le sue strutture territoriali presenti su tutto il territorio nazionale effettua ispezioni e verifiche all’interno di questi esercizi.

Ciò che è fondamentale è la separazione tra gli spazi con apparecchi con vincita in denaro (a cui i minori non devono accedere) e quelli con apparecchi senza vincita in denaro. In Italia, abbiamo una normativa che addirittura impone il divieto ai bar e ai tabaccai di consentire il gioco ai minori ma nelle sale dedicate è previsto il divieto di accesso ai minori.

Negli ultimi anni, in collaborazione con i proprietari degli apparecchi di gioco senza vincita in denaro abbiamo sollecitato la messa in circolazione di questa tipologia in gioco in quanto rappresenta un’ ulteriore occasione di socializzazione e di gioco interattivo per i giovani.

Naturalmente, ADM si pone l’obiettivo di presidiare sempre di più – sia sul gioco fisico che sul gioco online – il divieto di accesso ai minori. Si rafforzeranno nel tempo – ed è allo studio una serie di misure anche sul gioco fisico – le misure per monitorare sulla concreta attuazione del divieto di accesso, con sistemi sempre più tecnologicamente avanzati e forti. L’impegno sarà sempre maggiore, perché i rischi delle tecnologie crescono sempre di più e quindi è nostro compito rimanere sempre al passo di questi sviluppi”.

Lo ha dichiarato Elisabetta Poso, direttore dell’Ufficio apparecchi da intrattenimento di ADM, nel corso dell’evento “Amusement: strumento di aggregazione sociale. Dal puro divertimento alla relazione, oltre l’isolamento digitale” che si è svolto questa mattina presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato.

PressGiochi