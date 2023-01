Amusement. Il 31 gennaio scadranno richieste di nulla osta non completate degli apparecchi comma 7

L’associazione Nazionale Sapar ricorda a tutti gli operatori che dopo il 31/1/2023 le autocertificazioni e le richieste di nulla osta sostitutivo che non hanno portato alla stampa o al ritiro di un nulla osta o dell’attestato di detenzione decadranno.

Per gli apparecchi per cui è stata richiesto il nulla osta sostitutivo o presentata l’autocertificazione cui non è seguita la stampa e il ritiro del nulla osta e che si intenda mantenere in magazzino sarà necessario quindi stampare l’attestato di detenzione.

PressGiochi