Amusement. Giuliani (ADM): “Dal confronto, la possibilità per facilitare la riforma del settore”

In occasione del convegno tenuto oggi a Roma dal titolo ‘Il gioco senza vincite in denaro, evoluzione di un settore in Italia e in Europa’ e organizzato dagli Stati Generali dell’Amusement, ha partecipato anche dall’Agenzia dogane monopoli il dott. Antonio Giuliani dell’Ufficio apparecchi di intrattenimento senza vincita, il quale ha ricordato come il confronto in questa fase sia fondamentale. “Abbiamo cercato di comprendere al meglio quali fossero le problematiche del settore tenendo ben presenti i paletti che avevamo. Nel 2020 ci siamo trovati ad adottare norme vecchie con regole tecniche che non erano state approvate fino ad allora. Nel frattempo c’era stato uno sviluppo incontrollato dei vari tipi di apparecchi. Quindi per prima cosa abbiamo cercato di capire cosa ci fosse sul territorio.

Sui monitor, che sono vietati dall’art. 110, abbiamo cercato di ovviare con i display. Sulle ticket la possibilità di emettere i ticket anche durante la partita è stata una proposta accolta da ADM e arrivata da parte degli operatori. Si può sempre fare meglio, cercheremo di farlo e lo vedremo nei prossimi mesi”.

“Credo che il confronto stia portando anche a delle soluzioni che possano facilitare una riforma. Tutte le riforme portano difficoltà. Cercheremo di individuare anche una proroga che possa facilitare l’entrata in vigore del provvedimento. La proroga deve aiutarci a farci trovare il prima possibile con le carte in regola. Dopo 9 anni di ‘assenza’ di regolamentazione dobbiamo riportare il settore sui giusti binari. Sentire affiancare la parola azzardo al settore del puro divertimento non fa piacere. Dobbiamo fare in modo che gli apparecchi illegali non ci siano più. Non dobbiamo permettere ai produttori di mettere sul mercato quei prodotti che possono sfruttare un vuoto normativo o una virgola sbagliata ed essere irregolari. Pensiamo agli apparecchi elettromedicali messi nei bar che invece permettono gioco. Cerchiamo di mettere sul mercato solo prodotti di puro divertimento” ha concluso.

