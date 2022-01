Amusement: Eugenio Bernardi presenta petizione in Parlamento per la tutela del settore

Eugenio Bernardi, noto imprenditore nel settore del gioco da intrattenimento ha presentato in questi giorni in Parlamento una petizione nella quale chiede disposizioni a tutela delle imprese di produzione e

Eugenio Bernardi, noto imprenditore nel settore del gioco da intrattenimento ha presentato in questi giorni in Parlamento una petizione nella quale chiede disposizioni a tutela delle imprese di produzione e gestione degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il comparto del puro intrattenimento sta vivendo in questi mesi una vera rivoluzione in seguito all’emanazione delle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che danno attuazione alla normativa inserita nella legge di Stabilità per il 2013. Regolamentazione che pone a rischio la sopravvivenza di alcune categorie del comparto.

La petizione, la numero 1020, è stata assegnata alla sesta Commissione finanze della Camera.

