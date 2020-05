Amusement. A settembre via alla fiera internazionale GTI Asia China EXPO 2020

Il pianeta lentamente si riavvia, insieme all’economia. In Asia-Pacifica si terrà la pfiera dell’industria dei giochi e dell’Amusement, la dodicesima GTI Asia China Expo 2020, che si svolgerà ai padiglioni 1.1 – 8.1 dell’area commerciale Pazhou della Fiera di importazione e sportazione della Cina, a Guangzhou, dal 9 all’11 settembre 2020. La mostra comprende cinque aree chiave: attrezzatura da divertimento in scala, attrezzatura per parchi acquatici, AR / VR / MR, attrezzatura per bambini e videogiochi. Su una superficie di 80.000 mq, GTI GZ Expo vanta oltre 600 espositori con una gamma completa di prodotti. Il 2 ° China Water Park e Outdoor Amusement Equipment Expo (CWPE), la più emozionante fiera quest’anno dell’Asia Pacifica, si terranno nello stesso momento e nello stesso luogo.

Da quando si è tenuto il primo GTI GZ Expo nel 2009, l’area espositiva è aumentata dell’800% da 9.300 metri quadrati all’attuale di 80.000 metri quadrati, mentre gli espositori sono saliti a oltre 600 da 110 nel primo spettacolo con un aumento di più del 500%. Il tasso di crescita degli acquirenti esteri nel corso degli anni ha raggiunto il 192%. Lo spettacolo può essere valutato come la più grande e influente fiera internazionale in Cina. Ogni anno, GTI GZ Expo attira visitatori nazionali e internazionali da oltre 60 paesi per dare un’occhiata alle più recenti macchine da gioco, attrezzature per il divertimento al coperto e all’aperto.

