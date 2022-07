Amico del Consumatore: IGT premiata per l’impegno ambientale

Si è tenuta ieri all’Auditorium di Roma la premiazione “Amico del consumatore 2022”, riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna ad enti, aziende e soggetti che si sono distinti per i diritti dei più deboli e per la collettività.

Quest’anno il premio è andato a 111 imprese che, nell’ultimo anno, hanno avviato in Italia attività per migliorare l’ambiente e ridurre le emissioni di CO2, e alle aziende che hanno messo in campo iniziative in favore del popolo ucraino.

Tra le aziende premiate per l’impegno volto a migliorare l’ambiente anche IGT. Nel rispetto dei principi promossi dall’Agenda 2013, entro il 2022 l’Azienda consumerà solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Con impegno e responsabilità IGT, oltre a scegliere energia prodotta da fonti green, ricerca le migliori soluzioni per contrastare il cambiamento climatico attraverso un uso efficiente e intelligente delle risorse energetiche, l’adozione di misure di risparmio energetico, e un utilizzo consapevole delle risorse naturali, incrementando costantemente la quota di materiali riciclati e riciclabili utilizzati nei processi aziendali.

PressGiochi