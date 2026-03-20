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Amici25, parte il Serale: per gli esperti Sisal la categoria “Canto” a 1,70 è in testa, con la possibile vittoria di Lorenzo Savoretti a 4,00

Si alza il sipario sulla prima puntata del Serale di Amici25 e gli esperti Sisal hanno già individuato in Lorenzo Savoretti, cantante della squadra Cuccarini-Peparini, il favorito di questa venticinquesima

20 Marzo 2026

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Si alza il sipario sulla prima puntata del Serale di Amici25 e gli esperti Sisal hanno già individuato in Lorenzo Savoretti, cantante della squadra Cuccarini-Peparini, il favorito di questa venticinquesima edizione. La sua vittoria è offerta a 4,00 ma attenzione perché Savoretti ha già un avversario con cui fare i conti: è Emiliano Fiasco che lo tallona a 4,50. Il ballerino del team Zerbi-Celentano le proverà tutte per raccogliere il testimone di Daniele Doria, il vincitore della scorsa edizione. Su Sisal.it però, al momento, il canto resta in vantaggio con la vittoria della categoria offerta a 1,70 contro il 2,10 del ballo.

In corsa per il titolo anche Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio, appaiati a quota 5,00: due percorsi diversi ma ugualmente solidi. Il primo, ballerino del team Lo-Pettinelli, arriva al Serale con una forte determinazione dopo lo stop forzato della scorsa edizione a causa di un infortunio; il secondo, cantante della squadra Zerbi-Celentano può invece contare su una fanbase già molto solida.

Tra gli outsider spunta Angelica Paola Ibba, in arte Angie, cantante di Rudy Zerbi che potrebbe rivelarsi una sorpresa inaspettata, proposta a 9,00. Più staccato il gruppo composto da Elena D’Elia, Valentina Pesaresi e Alex Calu, tutti offerti a 16,00. Rincorre il titolo anche Gabriele Gard (20,00) insieme a Caterina Lumina, Nicola Marchionni e Antonio Silvestri in arte Plasma: talenti che dovranno alzare il livello delle loro performance per rientrare concretamente nella corsa al titolo. La loro vittoria oggi pagherebbe trentatré volte la posta. Quella dei due ballerini Kiara Fina e Simone Galante, invece, 66,00.

Chi non ha invece proprio chance di arrivare alla finale? Antonio Affortunato, ballerino del team Emanuel Lo-Pettinelli, che su Sisal.it è offerto a 200,00.

 

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