Amici, la finale. Gaia super favorita a 1.65 su Sisal Matchpoint

Tutto pronto per la finale del talent show “Amici”, a contendersi la vittoria ci sono due cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino, e due ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Alla vigilia dell’ultimo atto, i bookmaker di Sisal Matchpoint stilano la classifica dei favoriti e il primo posto lo occupa Gaia, già nota al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione nel 2016 a X Factor, quando si classificò seconda. Stavolta la 22enne italo brasiliana non vuole accontentarsi e punta al trionfo, proposto a 1.65. Dietro di lei il ballerino cubano Javier, fino a pochi giorni fa vicino all’uscita dal programma e ora secondo favorito nella classifica di Matchpoint, a 4.00. La terza posizione la occupa l’altra cantante Giulia, proposta a 5.00, mentre Nicolai chiude a quota 7.50. Anche gli scommettitori incoronano Gaia vincitrice, il 60% ha puntato su di lei con solo il 10% di preferenze per il secondo favorito Javier.

Sulla lavagna Sisal si può puntare anche sul primo e secondo classificato in ordine, con l’accoppiata Gaia – Javier a 2.75 e a 4.50 per Javier primo e Gaia seconda; e anche sul podio in ordine: Gaia prima, Javier secondo e Giulia terza è indicato come il più probabile a 4.50. Il meno accreditato alla vittoria, Nicolai, è anche il primo indiziato ad essere eliminato per primo durante la finale, a 1.80, ma rischia anche Giulia, a 3.00.

