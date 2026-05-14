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Amici, il gran finale che celebra i 25 anni: su Sisal.it trionfa la categoria del ballo con Alessio favorito a 1,90

Dopo il colpo di scena della semifinale, che non ha visto alcuna eliminazione e ha lasciato tutti i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale, la serata di domenica

14 Maggio 2026

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Dopo il colpo di scena della semifinale, che non ha visto alcuna eliminazione e ha lasciato tutti i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale, la serata di domenica 17 maggio sarà decisiva per scoprire chi alzerà la coppa della 25esima edizione di Amici.

Secondo gli esperti di Sisal è Alessio il concorrente con più chance: il ballerino della squadra Pettinelli-Emanuel Lo, offerto a 1,90, è infatti il grande favorito per la vittoria, davanti al suo rivale Emiliano, ora a 5,00 su Sisal.it. Quella che ormai sembra essere una certezza è quindi che a trionfare anche quest’anno, sarà la categoria del ballo, a 1,40, contro il canto a 2,75.

Come se la caveranno invece i cantanti? Lorenzo, pupillo di Lorella Cuccarini, è più determinato che mai a conquistare la vittoria, proposta a 6,00, o perlomeno ad avvicinarsi, tant’è che un suo piazzamento nei primi due posti è offerto a 2,00. Nella stessa squadra, anche Angie che le tenterà tutte per imporsi nella serata finale, con una sua possibile vittoria data a 9,00. Stessa quota per Nicola, ballerino della maestra Alessandra Celentano.

Chi difficilmente riuscirà ad alzare la coppa è invece Elena che, pur avendo dimostrato sensibilità artistica e una voce capace di emozionare il pubblico, resta la meno favorita: il suo trionfo pagherebbe infatti 16 volte la posta.

 

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