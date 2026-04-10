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Amici 25. Alessio, Caterina e Alex si contendono l’ingresso in finale

Emiliano-Lorenzo: il testa a testa per la vittoria continua su Sisal.it

10 Aprile 2026

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Il Serale di Amici25 continua a regalare sorprese e colpi di scena. Domani sera scopriremo chi verrà eliminato tra i concorrenti finiti al ballottaggio: Alessio, Caterina e Alex. Ma chi fra loro ha più chance di salvarsi e arrivare in finale? Secondo gli esperti Sisal Alessio, viste le probabilità di vittoria finale a 7,50, non dovrebbe aver problemi nell’approdare all’ultima serata mentre sia Alex che Caterina, il cui trionfo nell’edizione 2026 pagherebbe 50 volte la posta,
dovranno sudare le proverbiali sette camicie.

Il testa a testa tra Emiliano e Lorenzo, favoritissimi nel succedere a Daniele Doria nell’albo d’oro di Amici, continua, ma si invertono i ruoli. Il ballerino ora è favorito a 3,00 mentre il cantante scende a 5,00 appaiato in quota con Riccardo. Tra conferme e possibili sorprese, ogni esibizione può rivelarsi decisiva per il percorso degli allievi verso la finale per cui non ci resta che aspettare.

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