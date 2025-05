Amici 2025 la semifinale: per gli esperti Sisal la vittoria è donna, Antonia e Alessia favorite a 3,00

La semifinale della ventiquattresima edizione di Amici è alle porte, e l’attesa è massima per scoprire chi, tra i concorrenti ancora in gara, si avvicina al sogno di alzare la

La semifinale della ventiquattresima edizione di Amici è alle porte, e l’attesa è massima per scoprire chi, tra i concorrenti ancora in gara, si avvicina al sogno di alzare la coppa. Secondo gli esperti Sisal la cantante Antonia Nocca e la ballerina Alessia Pecchia, appaiate a quota 3,00, al momento spiccano per essere le favoritissime alla vittoria finale. Ma attenzione, perché la categoria canto è avvantaggiata a 1,44 rispetto a quella ballo, a 2,60. A concorrere per questo verdetto finale ci sarà però anche il ballottaggio di domani che, oltre ad Antonia, coinvolge TrigNO e Nicolò Filippetti, rispettivamente offerti vincenti a 3,50 e 5,00 su Sisal.it.

E i ballerini Francesco e Daniele? I talenti delle squadre dei team Cuccarini-Lo e Zerbi-Celentano, appaiati a quota 12,00, al momento sembrerebbero essere lontani anche dal solo sogno della vittoria. La sfida è però ancora aperta e tutta da giocarsi.

PressGiochi