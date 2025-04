Amici 2025 – C’è aria di doppia eliminazione nel serale del reality: Francesca, Daniele e Chiara a forte rischio su Sisal.it

Il Serale di Amici entra sempre più nel vivo e, questo sabato sera, si alzerà il sipario su una puntata cruciale, che prevede una doppia eliminazione. La tensione è altissima: chi dovrà dire addio al sogno nel momento più acceso della competizione? Secondo gli esperti Sisal, la principale candidata per lasciare la scuola è Francesca, ballerina della squadra Pettinelli-Lettieri. La probabilità di vederla eliminata nella quinta serata è offerta a 1,10. Con chi altro potrebbe condividere questo destino? Daniele e Chiara, entrambi ballerini della squadra Zerbi-Celentano, sono appaiati in quota 7,50 dovranno duellare per continuare a muovere i passi del loro successo.

Nel frattempo, su Sisal.it, si inizia già a delineare anche l’identikit del vincente e, spoiler, il trionfo potrebbe essere tutto al maschile (1,65) mentre la possibilità di una vittoria femminile – come accaduto lo scorso anno con Sarah Toscano – è data a 2,10. Grande equilibrio invece per quanto riguarda la categoria del vincitore: canto e ballo viaggiano affiancati, entrambi a 1,85, a dimostrazione di una sfida apertissima tra note e coreografie.

Non ci resta dunque che aspettare sabato per una puntata che si preannuncia piena di colpi di scena ed emozioni!

PressGiochi