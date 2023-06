Amati (IAB): “Sostenibilità: giocare online inquina ancora meno che giocare in agenzia”

Milano – “Dobbiamo essere consapevoli del fatto che alcuni nostri comportamenti anche molto semplici sono fonte di emissione e di inquinamento. Il digitale è un formidabile strumento a sostegno della sostenibilità, è un acceleratore della sostenibilità. D’altro canto sappiamo che anche piccoli comportamenti possono essere fonte di emissione. Quindi usare meglio il digitale, ma non fermarlo”.

Lo afferma a PressGiochi Sergio Amati di IAB in occasione della presentazione a Milano oggi del Bilancio di Sostenibilità Sisal.

“Le grandi moli di dati che alimentano anche i social network finiscono in data centre alimentati da energia quindi l’ energivorità dei grandi data center è il problema. Ma quello digitale viene percepito in maniera diversa dall’inquinamento delle fabbriche ma ugualmente non va sottovalutato.

Le aziende devono sfruttare data center a impatto zero, e poi conta anche il modo in cui si realizzano gli strumenti digitali, le applicazioni, i siti web, può essere fatto in modo tale da rendere più efficienti, più veloci, e quindi più sostenibili”.

Parlando di gioco, ha concluso Mainetti, “è sicuramente meno inquinante giocare online rispetto a giocare in una agenzia scommesse!”.

PressGiochi