San Benedetto del Tronto. Ama Aquilone: “Crescono le chiamate allo sportello per astinenza da gioco d’azzardo”

Ad Ama Aquilone aumentano le chiamate per astinenza da gioco d’azzardo, dopo che il rischio contagio ha costretto gli italiani al domicilio forzato e quindi ad abbandonare le sale slot e da gioco.

Maria Paola Modestini e Marta Bugari, spiegano: “Un malessere e decidono di chiedere aiuto. L’incremento di telefonate si è registrato soprattutto all’inizio dell’emergenza, probabilmente per la chiusura dei punti di aggregazione. Il fatto di dover rimanere a casa e il doversi trattenere in un contesto più controllato come quello familiare magari ha fatto accrescere il disagio”.

Il punto di osservazione ora si sposta inevitabilmente sui rischi generati dalla rete. “La richiesta d’aiuto paradossalmente può essere un bene, a patto però che non slitti nell’altro mostro che è il gioco online. Ci stiamo preparando all’ondata di ritorno”.

Lo sportello di Ama Aquilone, associazione che a San Benedetto del tronto da anni combatte, tra le altre cose, il fenomeno della ludopatia, è destinato a prestare assistenza, consulenza e supporto a persone con problemi di gioco d’azzardo, loro familiari e, più in generale, a chi ha bisogno di aiuto su questa delicata e devastante problematica. Ad oggi il servizio di accoglienza è fermo, mentre proseguono i contatti telefonici e in videochiamata: “Non possiamo incontrare nessuno, né mettere in piedi riunioni di gruppo. I colloqui li facciamo via Skype. Nei prossimi giorni decideremo come organizzarci per il futuro, è una situazione in itinere”.

PressGioco