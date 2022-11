Altenar nomina Antonino Barra come Direttore alle Vendite

Altenar, il principale fornitore di scommesse sportive con sede a Malta, ha annunciato la recente nomina di Antonino Barra nel suo team come nuovo Direttore alle vendite.

Barra avrà il compito di supervisionare l’ulteriore espansione di Altenar nell’Europa settentrionale e in altri mercati emergenti, con le pluripremiate soluzioni di scommesse sportive dell’azienda in una posizione ideale per favorire una maggiore crescita nei mesi a venire. L’italiano è stato selezionato dall’azienda grazie alla sua comprovata esperienza nel settore iGaming.

La sua ricca esperienza lo ha visto assumere una serie di ruoli diversi all’interno di questo settore, in particolare trascorrendo quasi cinque anni presso Together Gaming, con sede a Malta, come Chief Operating Officer e Key Account Manager. Mentre era lì, Barra ha supervisionato diversi risultati straordinari, con l’azienda che è stata nominata White Label Provider of the Year per due anni consecutivi in ​​seguito alla sua implementazione di un nuovo sistema che ha aiutato a gestire e sostenere le operazioni nel Nord Europa.

Il mandato di Barra lo ha visto guidare una crescita significativa e le elevate prestazioni dei canali mobili implementati hanno assicurato che i marchi in partnership rimanessero un passo avanti rispetto alla concorrenza. Barra è stato anche Operations Manager presso Arenacube e COO e Partner presso il gruppo Eligence Consulting, entrambi con sede a Malta, rendendo la sua conoscenza dei mercati maltese ed europei un’aggiunta preziosa al team di Altenar.

Il ruolo in Altenar vedrà Barra utilizzare i suoi anni di esperienza per mantenere l’azienda allineata e creare nuove strategie che aumenteranno la produzione dell’azienda nella sfera delle scommesse sportive.

Commentando la nomina, un portavoce di Altenar ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonino nel team come nostro nuovo Direttore alle vendite. “Utilizzando i suoi anni di esperienza nel settore dell’iGaming, Antonino si rivelerà sicuramente vitale nello sviluppo di strategie di crescita efficaci da implementare nei prossimi anni. Altenar ha accumulato molto slancio negli ultimi mesi e l’aggiunta di Antonino servirà solo ad accelerarlo”.

Antonino Barra, Direttore alle vendite di Altenar, ha aggiunto: “Sono davvero felice di unirmi ad Altenar nel mio nuovo ruolo. Lavoro nel campo dell’iGaming da quasi un decennio, quindi sono ben attrezzato per assistere l’azienda nei suoi sforzi per la continua espansione. Posso portare una buona conoscenza operativa sia in termini di gestione di una piattaforma che di creazione delle connessioni necessarie per gestire un’attività di successo nei settori dei casinò e delle scommesse sportive. Altenar ha un futuro fantastico davanti e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

PressGiochi