Altenar firma un accordo di scommesse sportive con GanaPlay

Altenar, il principale fornitore di software per scommesse sportive e iGaming, ha stretto un accordo con il principale operatore di giochi online e scommesse sportive GanaPlay. La partnership vedrà Altenar rafforzare le sue credenziali di leadership in LatAm con GanaPlay che offrirà la pluripremiata tecnologia di scommesse sportive del fornitore in tutti i suoi mercati LatAm e centroamericani.

L’accordo vedrà Altenar fornire il suo software multicanale completo, con GanaPlay pronto a beneficiare dell’ampia offerta di Altenar di scommesse sportive LatAm specializzate su sport virtuali, lotterie e quinielas, nonché sport internazionali come il calcio. Riaffermando la sua solida reputazione in LatAm, GanaPlay è molto popolare in tutto il continente, con accordi di sponsorizzazione con le principali squadre di calcio tra cui l’Alianza FC di El Salvador, nonché El Nacional e Macará dell’Ecuador.

Un operatore molto apprezzato da oltre 15 anni, GanaPlay si è già dimostrato estremamente popolare in America Latina e America Centrale, accettando scommesse su più di 50 categorie di sport ed eventi. Arruolando più di 300 analisti per gestire individualmente più di 40.000 giochi dal vivo al mese, GanaPlay prevede un aumento della popolarità con l’aiuto dell’offerta di scommesse sportive di Altenar, oltre a potenziare notevolmente la sua presenza al dettaglio.

Con piani ambiziosi per l’ulteriore crescita, GanaPlay prevede di espandere la propria offerta di vendita al dettaglio con l’aiuto del sistema di terminali di vendita al dettaglio interno di Altenar. Con la partnership che inizierà questa settimana, si prevede che l’accordo omnicanale vedrà Altenar espandere la sua portata in altri mercati LatAm in futuro.

Commentando l’accordo, Vasileios Michail, Junior Account Manager di Altenar, ha dichiarato: “La nostra soluzione di scommesse sportive è la migliore della categoria e siamo lieti di offrirla al nostro nuovo partner, GanaPlay. Vogliamo aiutare i nostri partner a raggiungere i loro obiettivi e fornire a innumerevoli giocatori alti livelli di coinvolgimento, e la natura adattabile delle nostre soluzioni ci consente di fare proprio questo”.

Andres Felipe Clavijo, CEO di Ganaplay, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare un accordo con Altenar per offrire il nostro pluripremiato prodotto ai mercati LatAm”. Sono sicuro che con il loro software omnicanale e strumenti entusiasmanti come Betbuilder e Partial Cashout, continueremo la nostra crescita esponenziale nella regione. Siamo entusiasti di iniziare.”

