Altenar fa il suo debutto in Ungheria con la partnership di Vegas.hu

Altenar, il principale fornitore di scommesse sportive e software iGaming, ha rafforzato la sua posizione in Europa collaborando con il casinò online di LVC Diamond, Vegas.hu, che ha recentemente reso disponibili le scommesse sportive sulla sua piattaforma.

Il nuovo accordo vedrà Altenar fornire a LVC Diamond una soluzione di scommesse sportive online moderna e completa che la distingue dai suoi concorrenti.

La pluripremiata soluzione di scommesse sportive di Altenar gestisce 100.000 eventi live al mese, offrendo un bonus competitivo e un motore promozionale, una gestione front-end personalizzabile e flessibile, nonché un’efficiente gestione del rischio.

LVC Diamond e i suoi fondatori hanno più di 30 anni di esperienza nel settore del gioco d’azzardo ungherese. La società gestisce cinque casinò tradizionali a Budapest e due casinò online: vegas.hu e vipcasino.hu.

Il portafoglio dell’operatore di casinò ungherese si è ampliato per includere le scommesse sportive nel luglio 2023. In qualità di operatore offline e online con licenza completa, la società è impegnata a offrire servizi di alta qualità e a migliorare costantemente l’esperienza di gioco dei suoi giocatori in un ambiente sicuro e conforme. Dopo il debutto iniziale di Altenar in Ungheria, l’impresa esaminerà il potenziale per un’ulteriore espansione nei prossimi mesi.

Commentando l’accordo, Charlie Williams, Direttore Commerciale di Altenar, ha dichiarato: “La nostra nuova partnership con LVC Diamond rappresenta per noi un periodo significativo di crescita europea attraverso il nostro debutto nel mercato ungherese. È un privilegio entrare sul mercato con un gruppo leader di casinò come LVC Diamond e non vediamo l’ora di costruire un rapporto duraturo con il loro team. Il nostro obiettivo è essere una forza trainante nella continua crescita delle scommesse sportive nella regione”.

Gergely Koppány, direttore delle scommesse sportive presso LVC Diamond Kft, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Altenar tra i nostri partner commerciali e non vediamo l’ora di iniziare una collaborazione a lungo termine. La soluzione di scommesse sportive soddisfa pienamente i requisiti del nostro nuovo prodotto di scommesse sportive e ciò contribuisce a raggiungere il nostro obiettivo di diventare un partecipante forte e competitivo nel mercato ungherese.”

Altenar ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni con numerosi premi vinti nell’ultimo anno, tra cui MiGEA, EGR Nordics, EGR Italia, SBC America Latina e Baltic and Scandinavian Gaming Awards. Concesso in licenza su un totale di 13 principali mercati globali, comprese le certificazioni di UKGC e MGA, Altenar si è affermato come il fornitore di scommesse sportive preferito da numerosi operatori leader.

PressGiochi