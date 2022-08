Altenar entra nel mercato dell’Ontario

Il fornitore di software per scommesse sportive e iGaming, Altenar, entrerà nel mercato appena regolamentato dell’Ontario, in Canada. L’operatore ha ottenuto una licenza dalla Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Il fornitore di software per scommesse sportive e iGaming, Altenar, entrerà nel mercato appena regolamentato dell’Ontario, in Canada.

L’operatore ha ottenuto una licenza dalla Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO). Altenar è pronta a sfruttare i migliori dati ufficiali in tempo reale per il suo bookmaker rivolto al Canada, che comprende MLB, NBA, NHL, CFL, NFL ed Esports. Disponibile tramite desktop e app mobile nativa, l’ampia offerta di Altenar include il suo ultimo generatore di scommesse e pagamenti anticipati su più sport, oltre a una solida offerta di oggetti di scena per i giocatori e teaser migliorati.

Antonis Karakousis, Direttore delle operazioni, ha dichiarato: “Siamo lieti di portare i nostri servizi best-in-class nel mercato appena regolamentato dell’Ontario. Non vediamo l’ora di offrire un’esperienza di scommesse su misura in questo nuovo entusiasmante mercato, specificamente su misura per soddisfare le loro esigenze e il risultato di un’ampia ricerca e sviluppo. Continuiamo a fare progressi in tutto il mondo come azienda e offrire giochi in Ontario ne è la prova”.

PressGiochi