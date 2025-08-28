Allwyn valutata 11,2 miliardi di euro dopo la cessione di una quota di Komarek

Il tycoon ceco Karel Komarek, tramite il suo veicolo di investimento KKCG, ha ceduto una quota di Allwyn in un’operazione che valuta l’operatore della National Lottery 11,2 miliardi di euro (9,6 miliardi di sterline).

Il fondo di investimento dell’Europa centrale J&T Arch ha acquistato una partecipazione del 4,27% nella società da KKCG, che resta il principale azionista. Nel 2019, KKCG aveva acquisito il 100% del gruppo europeo di lotterie Sazka Group, poi ribattezzato Allwyn.

Allwyn ha ottenuto la licenza per gestire la National Lottery nel Regno Unito nel 2022 e nello stesso anno ha completato l’acquisizione di Camelot, il precedente gestore della licenza. KKCG riceverà circa 500 milioni di euro (431 milioni di sterline) dall’operazione. La società ha registrato nel 2024 utili rettificati per 1,5 miliardi di euro (1,3 miliardi di sterline) e ha ampliato le proprie attività con l’acquisizione di Instant Win Gaming. Allwyn ha inoltre annunciato l’intenzione di acquisire una quota di controllo nell’operatore di scommesse sportive e giochi online Novibet.

Karel Komarek, presidente di Allwyn e fondatore di KKCG, ha dichiarato: “Questo è un ulteriore passo importante per Allwyn. Dimostra l’impatto positivo della visione e del supporto di KKCG per l’azienda e la fiducia degli investitori nella strategia di crescita di Allwyn. Vedo molte opportunità per creare valore significativo e sostenibile e sono lieto che un numero maggiore di investitori possa unirsi a noi in questo percorso.”

Patrik Tkac, co-fondatore di J&T e presidente del comitato d’investimento di J&T Arch, ha aggiunto: “L’ingresso di J&T Arch in Allwyn è il culmine di molti anni di rapporti commerciali con Karel Komarek, che con il suo team ha trasformato un operatore domestico in una piattaforma di intrattenimento internazionale. Questa è un’altra grande storia di imprenditoria ceca e un’opportunità per i nostri investitori di partecipare alla crescita futura della società.”

PressGiochi