Allwyn UK completa la più grande trasformazione tecnologica della National Lottery in 30 anni

Tra il 2 e il 4 agosto, Allwyn UK ha spento per 34 ore i sistemi e i terminali della National Lottery per effettuare il più grande aggiornamento tecnologico dalla sua nascita nel 1994. Un’operazione senza precedenti a livello mondiale, che ha comportato l’implementazione di oltre 30 nuovi sistemi, incluso un back-end di gioco completamente rinnovato, e la complessa migrazione di decine di migliaia di dati di rivenditori e milioni di transazioni dal vecchio al nuovo sistema.

L’intervento, previsto inizialmente per 36 ore ma concluso in anticipo, ha interessato 43.500 punti vendita in tutto il Regno Unito. I terminali sono tornati operativi alle 9:00 di lunedì 4 agosto, seguiti a breve dal sito e dall’app ufficiale. La prima giocata è stata registrata in Galles, al Family Shopper Post Office di Swansea, per l’estrazione del Set For Life del giorno stesso. Nei primi 10 minuti sono stati venduti quasi 1.000 biglietti, saliti a 118.000 entro la prima ora.

Circa 8.000 rivenditori sono già passati ai nuovi terminali di ultima generazione Wave, che permettono transazioni più rapide e funzioni avanzate. Gli altri continueranno temporaneamente a usare il terminale Altura con il nuovo software, in attesa della sostituzione nei prossimi mesi. Come previsto, alcuni punti vendita con terminali legacy hanno registrato problemi iniziali, destinati a risolversi con la completa transizione alla nuova tecnologia.

«Si tratta di un’opportunità unica per offrire al Regno Unito la National Lottery che merita» ha dichiarato Andria Vidler, CEO di Allwyn. «Questi aggiornamenti ci permetteranno di introdurre nuovi giochi, migliorare l’esperienza dei giocatori e raddoppiare, entro la fine della licenza decennale, i fondi destinati alle Good Causes da 30 a 60 milioni di sterline a settimana».

Patrick McHugh, CEO di Scientific Games, partner tecnologico dell’operazione, ha parlato della «più grande e complessa conversione nella storia delle lotterie» definendola «anche la più fluida mai vista nel settore».

L’aggiornamento ha richiesto mesi di preparazione, comprese 10 settimane di test tecnici, il supporto diretto a decine di migliaia di rivenditori e il potenziamento del servizio clienti. Sebbene per gli utenti digitali l’esperienza online resti invariata, Allwyn annuncia che nei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità, comunicate in anticipo a giocatori, rivenditori e partner.

