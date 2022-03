AllWyn-Sazka in aiuto alle popolazioni dell’Ucraina

I presidenti dell’operatore ceco di lotterie internazionali Allwyn e della sua società madre, la società di investimento KKCG, si sono uniti all’industria per condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Scrivendo una lettera aperta questa mattina, le due società hanno descritto l’azione militare di Vladimir Putin contro il suo vicino occidentale come un “atto di aggressione insensato”, denunciando anche la “barbarie” dell’amministrazione presidenziale.

In risposta alla crescente crisi umanitaria e dei rifugiati con l’intensificarsi del conflitto nell’ultima settimana, uno degli uffici del gruppo a Praga è stato convertito in un centro sicuro. Inoltre, le società – di proprietà del miliardario ceco Karel Komárek – hanno organizzato camion che trasportano alimenti durevoli, materassi, sacchi a pelo, materassini da campeggio, prodotti per l’igiene e altre forniture tramite la Komárek Family Foundation e il suo partner a Lyiv.

Infine, come sostenitrice del festival musicale internazionale di Praga Dvořákova Praha, la compagnia ha spinto per l’esclusione dall’esibizione di “musicisti legati al Cremlino” come il compositore e “noto sostenitore di Putin” Valerije Gergiev.

“Riconosciamo che questi sono solo piccoli atti rispetto alle migliaia di coraggiosi ucraini che hanno preso le armi per difendere la loro patria e le loro libertà”, concludeva la lettera. “Tuttavia, riteniamo che sia responsabilità di chiunque apprezzi i valori di libertà e democrazia fare la propria parte, non importa quanto grande o piccola sia. È fondamentale che parliamo tutti”.

Allwyn – precedentemente noto come SAZKA – e KKCG hanno ricordato le loro radici ceche come motivazione chiave per le recenti decisioni, in particolare la storia del paese dei regimi comunisti sostenuti dall’Unione Sovietica – regimi sotto i quali sono nati e/o cresciuti molti dei dipendenti dell’azienda.

Ma il Gruppo Sazka non è il solo tra gli operatori del gaming che si sono già attivati – Le azioni del gruppo sono indicative di un più ampio elogio delle azioni militari russe sia nell’industria dei giochi che nella più ampia comunità internazionale: l’azienda fondata a Kiev Parimatch e la società polacca di dati sportivi e tecnologia Statscore hanno recentemente annunciato la fine delle loro operazioni russe in segno di protesta, mentre bet365 ha anche chiuso i suoi conti nel paese.

Nel frattempo, all’inizio di questa settimana l’iniziativa Gaming Industry for Ukraine ha deciso di raccogliere £ 250.000 per sostenere la raccolta fondi per la crisi in Ucraina di Choose Love, che mira a fornire supporto ai rifugiati in fuga dal conflitto. Sul campo in Ucraina, le forze russe hanno messo in sicurezza la città di Kherson nel sud del paese e, secondo quanto riferito, la più grande centrale nucleare d’Europa, mentre Mosca ha riconosciuto la necessità di stabilire un corridoio umanitario.

PressGiochi