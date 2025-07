Allwyn pubblica il report ESG 2024: cresce l’impegno per la sostenibilità

Allwyn ha pubblicato il suo Rapporto ESG (Environmental Social Governance) 2024, che evidenzia come l’azienda stia mantenendo il proprio impegno per una crescita responsabile attraverso quattro pilastri strategici: gioco: leadership

Allwyn ha pubblicato il suo Rapporto ESG (Environmental Social Governance) 2024, che evidenzia come l’azienda stia mantenendo il proprio impegno per una crescita responsabile attraverso quattro pilastri strategici:

gioco : leadership nella sicurezza dei giocatori, con approcci all’avanguardia come l’intelligenza artificiale per proteggere i giocatori;

: leadership nella sicurezza dei giocatori, con approcci all’avanguardia come l’intelligenza artificiale per proteggere i giocatori; pianeta : riduzione al minimo dell’impatto ambientale e delle emissioni di CO₂;

: riduzione al minimo dell’impatto ambientale e delle emissioni di CO₂; persone : creare opportunità per tutte e tutti, attrarre e valorizzare talenti diversificati in tutti i mercati in cui Allwyn opera;

: creare opportunità per tutte e tutti, attrarre e valorizzare talenti diversificati in tutti i mercati in cui Allwyn opera; partner: costruire partnership che creano valore sociale positivo, dallo sport alla cultura, dall’inclusione alla sanità.

Tutto questo è sostenuto da una governance solida, da integrità e trasparenza.

“Crediamo che le lotterie abbiano il potere di cambiare la vita, non solo attraverso l’intrattenimento e la possibilità di una vincita, ma anche attraverso benefici più ampi per le comunità e il pianeta. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta, mentre continuiamo a costruire un futuro sostenibile per i nostri giocatori e i dipendenti, per i partner e le comunità”, afferma Allwyn.

“Nel 2024 abbiamo continuato a compiere progressi significativi nell’ulteriore sviluppo e perfezionamento del nostro approccio alla sostenibilità. Abbiamo condotto valutazioni per identificare impatti, rischi e opportunità legati all’ESG. Abbiamo esteso la misurazione delle nostre emissioni di CO2 per includere, per la prima volta, le emissioni Scope 3 (tutte le emissioni indirette di gas serra che si verificano nella catena del valore di un’azienda) per l’intero gruppo. Inoltre, abbiamo definito i KPI per il nostro pilastro “Pianeta” in base alle definizioni degli European Sustainability Reporting Standards, che ci aiuteranno a monitorare i nostri progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

In qualità di azienda multinazionale, abbiamo monitorato attentamente i requisiti normativi in materia di sostenibilità in ciascuno dei mercati in cui operiamo per integrarli nel nostro quadro di governance ESG e nelle politiche interne. Ciò ha incluso la valutazione dell’allineamento con la tassonomia dell’UE e il calcolo dei KPI corrispondenti, la revisione delle nostre pratiche di due diligence nella catena di fornitura e il lancio di una valutazione del rischio climatico”.

