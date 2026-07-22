Allwyn porta Powerball nel Regno Unito e accelera il rilancio della National Lottery

Il popolarissimo gioco della lotteria statunitense Powerball è arrivato nel Regno Unito, dove l’operatore della National Lottery, Allwyn, ha dato il via al progetto di introduzione sviluppato da tempo. Il

Il popolarissimo gioco della lotteria statunitense Powerball è arrivato nel Regno Unito, dove l’operatore della National Lottery, Allwyn, ha dato il via al progetto di introduzione sviluppato da tempo.

Il lancio di Powerball UK rientra nella più ampia strategia di Allwyn UK per rilanciare ed espandere la National Lottery, con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2034 i contributi settimanali destinati alle buone cause.

La prima estrazione di Powerball si terrà giovedì 23 luglio. Il termine ultimo per acquistare i biglietti validi per l’estrazione è fissato alle 23:55 di mercoledì 22 luglio.

Negli Stati Uniti, Powerball funziona sostanzialmente come una sorta di “lotteria nazionale”: l’estrazione dei premi coinvolge più Stati, mentre gli altri giochi della lotteria sono gestiti dalle singole lotterie statali. Il principale elemento di attrazione del gioco è l’enorme potenziale del jackpot.

La versione britannica prevede che un biglietto Powerball da 4 sterline consenta ai giocatori di partecipare a un jackpot stimato di 300 milioni di sterline.

Andy Carter, Senior Winners’ Advisor di Allwyn, ha dichiarato: “Ho visto in prima persona come una grande vincita possa trasformare la vita delle persone. Ma quando si inizia a parlare di jackpot da centinaia di milioni di sterline, la prospettiva cambia. Le persone vanno oltre l’idea di acquistare una casa più grande o fare una vacanza da sogno e iniziano a pensare a come fare la differenza: sostenendo i propri cari, aiutando la comunità locale, finanziando una causa a cui tengono o trasformando un sogno di una vita in realtà. Powerball Money porta un livello completamente nuovo di possibilità ai giocatori britannici. È un’opportunità per vincere il jackpot più grande mai offerto dalla National Lottery e per sognare più in grande che mai.”

Il lancio di Powerball nel Regno Unito segna la prima introduzione del gioco fuori dagli Stati Uniti. L’arrivo è stato reso possibile dall’accordo tra Allwyn e la Multi-State Lottery Association (MUSL), l’organizzazione che gestisce il jackpot di Powerball in 48 Stati americani.

I jackpot partiranno da 12 milioni di sterline e non avranno un limite massimo: potranno quindi crescere fino a centinaia di milioni e, nei casi più eccezionali, superare anche 1 miliardo di sterline. La versione britannica offrirà anche premi speciali. Chi indovinerà due numeri principali riceverà un premio fisso di 8 sterline, riservato ai giocatori del Regno Unito. Chi invece abbinerà tutti e cinque i numeri principali vincerà 1 milione di sterline.

Il lancio di Powerball UK rientra nel piano di rilancio della National Lottery avviato da Allwyn dopo aver assunto la gestione della lotteria nel febbraio 2024.

Tra i progetti di modernizzazione c’è anche il rinnovo dei terminali della National Lottery nei punti vendita. L’operazione ha avuto alcune difficoltà iniziali e ha richiesto l’intervento della Gambling Commission, ma è stata poi completata.

Allwyn ha inoltre chiuso diversi contenziosi legali legati all’assegnazione della licenza della National Lottery. La causa di Camelot, il precedente gestore, si è conclusa dopo l’acquisizione della società da parte di Allwyn nel 2023. Anche IGT (oggi Brightstar Lottery) aveva contestato l’assegnazione della licenza, ma i ricorsi sono stati respinti e poi ritirati. Infine, l’Alta Corte ha respinto il ricorso di Richard Desmond, uno degli altri partecipanti alla gara.

Con questi ostacoli superati, Allwyn può concentrarsi sullo sviluppo della National Lottery. L’obiettivo è raddoppiare i fondi destinati alle buone cause, passando dagli attuali 30 milioni di sterline a settimana a 60 milioni entro il 2034, anno di scadenza della licenza.

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