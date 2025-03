Allwyn International: nel 2024 ricavi totali per oltre 8.794 milioni di euro

Allwyn International annuncia i suoi risultati provvisori, in attesa della relazione finanziaria annuale ufficiale, con bilancio consolidato e di esercizio revisionati

Ricavi totali pari a 8.794,6 milioni di euro nell’esercizio 2024, +12% su base annua: riflettono la forte crescita organica in Austria, Grecia e Cipro in particolare, oltre al continuo slancio nel canale digitale;

EBITDA rettificato pari a 1.545,5 milioni di euro, +4% su base annua; se si esclude il segmento Regno Unito e Nord America, e quello relativo a Tecnologie e Contenuti, l’aumento è del 12% su base annua;

indebitamento netto consolidato/EBITDA rettificato di 2,2x al 31 dicembre 2024.

Nel primo trimestre del 2023, Allwyn ha completato le acquisizioni di Camelot UK, l’operatore della Lotteria nazionale del Regno Unito fino al 31 gennaio 2024, e di Allwyn LS Group (in precedenza denominato Camelot LS Group), l’operatore della Lotteria dell’Illinois ai sensi di un accordo di gestione privato.

Successivamente, Allwyn UK ha avviato l’attività della Lotteria nazionale del Regno Unito ai sensi di una nuova licenza il 1° febbraio 2024. A settembre 2024, abbiamo acquisito una quota del 70% in Instant Win Gaming (IWG), un fornitore leader di giochi istantanei online per lotterie, che viene segnalato insieme ad Allwyn LS Group come “Nord America, Tecnologia e contenuti”. Collettivamente, questi sviluppi hanno un impatto significativo sulle metriche consolidate del Gruppo e sulla comparabilità con i periodi precedenti. Le differenze tra i modelli aziendali delle attività acquisite e le operazioni esistenti, e tra le licenze precedenti e attuali per la Lotteria Nazionale del Regno Unito, comportano anche margini di profitto non direttamente comparabili tra i periodi.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha commentato: “Sono lieto di annunciare che il 2024 è stato un altro anno di solide performance finanziarie e progressi strategici, poiché abbiamo continuato a realizzare con successo le nostre strategie di crescita.

I ricavi totali sono aumentati del 12% anno su anno, riflettendo la continua crescita del canale digitale, la forza del nostro portafoglio prodotti e la nostra attenzione nel portare ai clienti i migliori contenuti della categoria, mentre siamo rimasti concentrati sulle nostre responsabilità verso tutti gli stakeholder, in particolare il nostro impegno per un gioco sicuro e responsabile. Il forte slancio è continuato nel quarto trimestre, in cui abbiamo ottenuto una crescita a due cifre anno su anno.

Abbiamo registrato una buona crescita della redditività nel 2024, con un EBITDA rettificato del +4% anno su anno. Questa performance ha beneficiato di un’eccellente crescita in Grecia e Cipro e di un’altra solida performance delle nostre partecipazioni con metodo del patrimonio netto. È stata ottenuta anche nonostante il passaggio a un nuovo meccanismo di incentivi e redditività nel Regno Unito a seguito dell’avvio della nuova licenza a febbraio. L’EBITDA rettificato escludendo il Regno Unito, Allwyn LS Group e la recente acquisizione di Instant Win Gaming è aumentato del 12% anno su anno.

Per quanto riguarda la crescita inorganica, siamo stati attivi in tutti i pilastri della nostra strategia nel 2024. Considerando le gare d’appalto, siamo stati lieti di avviare con successo l’operazione della nuova licenza della lotteria nazionale del Regno Unito a febbraio. Per quanto riguarda le acquisizioni strategiche bolt-on, siamo stati lieti di completare il nostro investimento pianificato in una quota del 70% in Instant Win Gaming a settembre e a dicembre abbiamo concordato di acquisire una quota del 51% in Logflex MT Holding Limited, il proprietario del crescente gruppo di scommesse sportive e giochi online Novibet. Entrambe le transazioni sono in linea con la nostra strategia di effettuare acquisizioni selettive in prodotti, tecnologie e contenuti pertinenti per supportare la crescita futura. Durante l’anno abbiamo anche assistito a un piccolo aumento del nostro interesse in OPAP, come risultato del suo programma di riacquisto di azioni.

Il 2024 è stato anche un altro anno di successo in termini di finanziamento, a testimonianza della solidità del nostro credito. Un momento clou è stata la nostra transazione di debutto nel mercato dei prestiti istituzionali a termine B in USD, che ha raccolto 450 milioni di USD. Ciò ha fatto seguito alla nostra emissione obbligazionaria di debutto in USD nel 2023 e ha ulteriormente diversificato il nostro accesso al capitale, oltre ad estendere il nostro profilo di scadenza e ottimizzare il nostro costo dei fondi. Abbiamo anche stipulato una linea di credito a fisarmonica da 500 milioni di € con un sindacato di banche internazionali durante l’anno. Questo forte slancio è continuato nel 2025 e siamo grati per il continuo supporto dei nostri investitori. A gennaio, abbiamo completato un aumento e una rivalutazione di 100 milioni di USD del prestito a termine B in USD e a marzo, abbiamo completato la nostra transazione di debutto nel mercato dei prestiti a termine B in EUR, raccogliendo 475 milioni di €, aumentando anche il nostro prestito a termine B in USD di altri 75 milioni di USD.

Oltre ai nostri risultati strategici e finanziari, abbiamo continuato le nostre partnership con iniziative globali come la Wings for Life World Run, che ha visto quasi 1.000 dipendenti unirsi ad altri partecipanti in più mercati per supportare la ricerca sul midollo spinale. Sono anche orgoglioso di aver annunciato di recente le sponsorizzazioni di Allwyn per la Formula Uno e il team McLaren F1, aumentando la consapevolezza di Allwyn sulla scena globale e aiutandoci a sottolineare il potere delle nostre lotterie di fare del bene nel mondo.

Voglio ringraziare tutti i miei colleghi la cui dedizione e duro lavoro hanno contribuito a questa performance e dare ancora una volta il benvenuto a coloro che si sono uniti a noi durante l’anno.

Guardando al futuro come sempre, sono entusiasta di ciò che il futuro riserva ad Allwyn mentre continuiamo a concentrarci sulla crescita organica e inorganica. Il nuovo anno è iniziato bene e Allwyn è ben posizionata per i prossimi capitoli della nostra storia di crescita”.

PressGiochi