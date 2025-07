Allwyn: licenza per il Lotto italiano formalmente assegnata a LottoItalia per i prossimi nove anni

Allwyn conferma che il consorzio LottoItalia, composto da Allwyn, Arianna 2001 e Novomatic Italia, insieme a IGT in qualità di partner operativo, ha ricevuto formalmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) la notifica di aggiudicazione della licenza per il Lotto italiano fino al 2034.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha commentato:

“Con l’assegnazione formale della licenza per il Lotto italiano, Allwyn continuerà la sua solida partnership con IGT in Italia per altri nove anni. Questo riconoscimento rafforza la posizione di Allwyn come operatore multinazionale leader nel settore delle lotterie, e non vediamo l’ora di mettere la nostra considerevole esperienza internazionale al servizio del Lotto italiano e del più ampio mercato italiano”.

PressGiochi