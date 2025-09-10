Allwyn lancia il Player Protection Lab per promuovere nuove ricerche sulla sicurezza dei giocatori

Allwyn, gruppo multinazionale attivo nel settore delle lotterie, ha annunciato il lancio di Allwyn Player Protection Lab, un’iniziativa globale per il gioco responsabile volta a sostenere la ricerca e l’innovazione per

Allwyn, gruppo multinazionale attivo nel settore delle lotterie, ha annunciato il lancio di Allwyn Player Protection Lab, un’iniziativa globale per il gioco responsabile volta a sostenere la ricerca e l’innovazione per migliorare la sicurezza dei giocatori.

Il programma, per il quale è già possibile presentare le candidature, sosterrà accademici ed esperti che lavorano nel campo del gioco responsabile nell’esplorazione di nuove idee, concetti e prospettive. I candidati sono invitati a presentare proposte incentrate su una delle tre aree chiave: innovazione digitale; utilizzo della messaggistica per promuovere il gioco positivo; sviluppo di strumenti di sicurezza efficaci.

I progetti selezionati riceveranno un premio fino a 100.000 euro, a seconda della portata della proposta.

Il progetto dimostra l’impegno di Allwyn nello sviluppo di pratiche virtuose a livello globale nel gioco responsabile. L’invito a presentare candidature garantirà ad Allwyn di ampliare il più possibile la propria rete e di scoprire approcci nuovi e interessanti per la protezione dei giocatori.

Commentando il progetto, Nicole Garrett, coordinatrice dell’area gioco responsabile di Allwyn, ha dichiarato: “Il Player Protection Lab è una nuova entusiasmante opportunità per Allwyn. Il nostro team dedicato al gioco responsabile è alla ricerca di proposte che incoraggino il progresso nella sicurezza dei giocatori e aprano nuovi orizzonti nel nostro settore. Speriamo che, aprendo il processo di candidatura, avremo l’opportunità di esplorare idee veramente nuove e trarre insegnamenti da altri settori”.

Allwyn ha lanciato la sua prima campagna di gioco responsabile a livello di gruppo, Play the Right Way, nel mese di agosto, ispirandosi a contesti di alto livello come la Formula 1, per incoraggiare il pubblico a giocare in modo responsabile fissando dei limiti, adottando la giusta mentalità, mantenendo la serenità e utilizzando strumenti di gioco responsabile.

Il bando per la presentazione delle proposte sarà aperto fino al 14 novembre 2025. Ulteriori informazioni su come candidarsi, sui criteri di valutazione e sui requisiti di ammissibilità sono disponibili sul sito web.

Nota

I progetti devono essere in linea con le priorità di Allwyn in materia di gioco responsabile, tra cui la promozione di un gioco positivo attraverso messaggi sicuri, l’innovazione digitale e lo sviluppo di nuovi strumenti efficaci. Le proposte devono essere originali, affrontare lacune di conoscenza chiaramente identificate e fornire benefici tangibili per la sicurezza dei giocatori.

I candidati saranno invitati a selezionare una delle due fasce di budget: fino a 50.000 euro per progetti su piccola scala o 51.000-100.000 euro per progetti su media scala. I budget devono essere realistici, giustificati e collegati alle tappe fondamentali e ai risultati attesi del progetto.

I premi sono a discrezione del team di gioco responsabile di Allwyn, previa valutazione in base ai criteri del progetto, e sono soggetti a requisiti contrattuali. Maggiori dettagli sul processo di valutazione e sulle candidature sono disponibili nella pagina del progetto sul sito web di Allwyn.

PressGiochi