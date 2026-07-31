Allwyn investe nella ricerca sul gioco responsabile: assegnati i primi finanziamenti del Player Protection Lab

Allwyn ha annunciato i primi beneficiari dell’Allwyn Player Protection Lab Award, iniziativa internazionale dedicata al gioco responsabile che mira a sostenere la ricerca innovativa per rafforzare la tutela dei giocatori. I due progetti selezionati riceveranno un finanziamento fino a 100.000 euro ciascuno.

Al termine di un accurato processo di selezione, il dipartimento globale di Responsible Gaming di Allwyn ha individuato due candidati di eccellenza: il noto accademico Dr. Michael Auer e la prestigiosa Newton University. I loro progetti contribuiranno allo sviluppo di approcci sempre più efficaci e basati su evidenze scientifiche per promuovere il gioco responsabile.

La tutela dei giocatori rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’industria mondiale del gioco e Allwyn punta a essere all’avanguardia nelle pratiche di gioco responsabile. Il Player Protection Lab costituisce uno degli investimenti più significativi realizzati dall’azienda per favorire una ricerca indipendente e innovativa sulla sicurezza dei giocatori.

L’iniziativa è stata lanciata nel settembre 2025 come programma internazionale di finanziamento rivolto ad accademici ed esperti impegnati nello sviluppo di nuovi strumenti per la protezione dei giocatori. I candidati sono stati invitati a presentare progetti in tre aree principali: innovazione digitale, utilizzo di messaggi per promuovere comportamenti di gioco positivi e sviluppo di strumenti efficaci per la tutela dei giocatori.

I progetti selezionati – Il progetto del Dr. Michael Auer punta a migliorare la protezione dei giocatori attraverso la sperimentazione di messaggi personalizzati in grado di incoraggiare comportamenti di gioco più sicuri.

Psicologo e statistico specializzato nella protezione dei giocatori basata sull’analisi dei dati, Auer combinerà dati reali di gioco con informazioni raccolte direttamente dai giocatori per testare diversi tipi di messaggi nei momenti più significativi dell’esperienza di gioco, valutandone gli effetti su comportamenti quali la spesa, l’impostazione dei limiti e le pause durante il gioco.

La Newton University, tra i principali istituti di istruzione superiore della Repubblica Ceca, svilupperà invece uno Safe Gambling Assessment Tool (SGAT), uno strumento di valutazione del gioco sicuro progettato specificamente per i comportamenti digitali della Generazione Z, con l’obiettivo di rafforzare le strategie di gioco responsabile.

Lo studio analizzerà le differenze tra il comportamento dei giovani adulti nel gioco online e in quello terrestre, concentrandosi in particolare su aspetti quali autocontrollo, definizione dei limiti di gioco e percezione del rischio.

L’amministratore delegato di Allwyn, Robert Chvátal, ha dichiarato: “La tutela dei giocatori è al centro della nostra attività e siamo impegnati a rendere l’esperienza di gioco migliore ovunque operiamo. Abbiamo già raggiunto il Livello 4 del programma di gioco responsabile della World Lottery Association, il più alto livello di certificazione disponibile. Per continuare a essere all’avanguardia nella sicurezza dei giocatori abbiamo creato l’Allwyn Player Protection Lab, con l’obiettivo di mettere insieme conoscenze, tecnologia e innovazione per sviluppare iniziative proattive. Questo premio finanzia ricerche capaci di individuare nuove soluzioni e strumenti per promuovere un gioco più sicuro. Sono molto lieto di riconoscere il Dr. Auer e la Newton University come primi vincitori del premio e sono certo che le loro ricerche contribuiranno a orientare il futuro di Allwyn e dell’intero settore”.

Il Dr. Michael Auer ha commentato: “Sono molto felice che Allwyn abbia deciso di affidarmi un progetto di ricerca così prestigioso. Negli ultimi quindici anni ho pubblicato decine di articoli scientifici e una delle principali lezioni apprese è che i dati provenienti dall’attività reale dei giocatori sono fondamentali per comprendere i comportamenti e valutare l’efficacia delle misure di gioco responsabile. Questo progetto analizzerà l’interazione dei giocatori con gli strumenti di tutela per migliorarne l’efficacia. I risultati porteranno benefici non solo ai giocatori di Allwyn, ma all’intera industria del gioco, anche grazie alla pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche sottoposte a peer review”.

Petr Zimčík, responsabile del progetto presso la Newton University, ha aggiunto: “Siamo lieti di ricevere l’Allwyn Player Protection Lab Award. Questo importante finanziamento consentirà alla Newton University di mettere a disposizione le proprie competenze nella ricerca accademica per un progetto che unisce il mondo universitario ai dati reali e all’esperienza pratica. Il nostro obiettivo è comprendere più a fondo atteggiamenti, percezioni e comportamenti dei giovani adulti, analizzando il modo in cui la Generazione Z interpreta il rischio e il gioco responsabile. Ci auguriamo che la ricerca possa offrire indicazioni preziose e contribuire allo sviluppo di approcci ancora più efficaci in questo ambito”.

È previsto che entrambi i progetti di ricerca vengano completati entro settembre 2027.

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