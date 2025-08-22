Allwyn International nomina Kresimir Spajic CEO di Allwyn Digital

Allwyn International ha annunciato la nomina di Kresimir Spajic come CEO di Allwyn Digital, la nuova divisione globale nata con l’obiettivo di guidare e accelerare la trasformazione digitale del gruppo

Allwyn International ha annunciato la nomina di Kresimir Spajic come CEO di Allwyn Digital, la nuova divisione globale nata con l’obiettivo di guidare e accelerare la trasformazione digitale del gruppo nei settori della lotteria e del gaming. La sua entrata in carica è prevista per il 1° settembre, risponderà direttamente al CEO del gruppo, Robert Chvátal, e opererà dalla sede di Lucerna. Questa nomina rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza digitale dell’azienda a livello internazionale.

La decisione arriva mentre Allwyn rafforza il proprio focus sulle capacità digitali, anche nel Regno Unito, dove quest’estate ha completato un importante aggiornamento della rete retail della National Lottery, in collaborazione con Scientific Games. L’aggiornamento ha comportato l’implementazione di oltre 30 nuovi sistemi, inclusa una piattaforma di gioco back-end completamente ricostruita. La migrazione tecnologica ha incluso milioni di transazioni e registri dei rivenditori, alcuni risalenti al 2009.

La nomina di Spajic è vista come un passo fondamentale per sbloccare una nuova crescita attraverso canali digitali come iGaming, Sportsbook e contenuti interattivi.

“Allwyn Digital è il passo successivo naturale per trasformare il modo in cui i giocatori interagiscono con lotterie, giochi e intrattenimento,” ha dichiarato Spajic. “Sono entusiasta di guidare questa evoluzione.”

Spajic porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel gioco online, avendo ricoperto ruoli senior presso Apollo Global Management, Great Canadian Entertainment e Hard Rock International. L’azienda ha inoltre rafforzato il proprio profilo istituzionale diventando partner principale di Formula 1 e del team McLaren Racing nel 2025.

La spinta digitale segna una nuova era per Allwyn, che punta a fondere l’esperienza tradizionale della lotteria con piattaforme di nuova generazione e nuovi modelli di coinvolgimento dei giocatori.

Robert Chvátal, CEO del gruppo Allwyn International, ha dichiarato: “La nomina di Kresimir rappresenta un passo trasformativo per il nostro business. La sua competenza si allinea perfettamente con il nostro impegno a migliorare continuamente l’esperienza del giocatore attraverso il nostro portafoglio digitale di prodotti e giochi. Sono lieto di dargli il benvenuto in Allwyn in questo nuovo ed entusiasmante capitolo.”

PressGiochi