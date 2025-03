Allwyn International: nel 2024 il fatturato aumenta del 12%

Allwyn International fornisce un aggiornamento sulle performance finanziarie per l’esercizio e i tre mesi conclusi al 31 dicembre 2024, in concomitanza con il lancio di un’offerta di Term Loan Bs

Allwyn International fornisce un aggiornamento sulle performance finanziarie per l’esercizio e i tre mesi conclusi al 31 dicembre 2024, in concomitanza con il lancio di un’offerta di Term Loan Bs denominati in EUR/USD (“TLBs”) da parte di Allwyn Entertainment Financing (UK) Limited e Allwyn Entertainment Financing (US) LLC. Allwyn intende emettere un nuovo TLB denominato in EUR da 450 milioni di euro insieme a un TLB aggiuntivo in USD da 100 milioni di dollari sul suo esistente TLB in USD con scadenza 2031.

I proventi derivanti dall’Offerta saranno utilizzati per rimborsare il debito esistente, per scopi aziendali generali e per pagare le spese e i costi delle transazioni. La transazione sarà neutra in termini di leva finanziaria.

La società sta fornendo questo aggiornamento in vista dell’annuncio dei risultati finanziari preliminari per l’esercizio e i tre mesi conclusi al 31 dicembre 2024, che avverrà il 21 marzo 2024. Non viene fornito un aggiornamento per il segmento Grecia e Cipro (OPAP).

Anche se i risultati finanziari per i periodi conclusi al 31 dicembre 2024 non sono ancora disponibili, questo aggiornamento riflette le attese attuali della società riguardo una serie di indicatori finanziari principali per i periodi conclusi al 31 dicembre 2024, rispetto agli stessi periodi conclusi al 31 dicembre 2023.

Il fatturato totale di Allwyn è aumentato del 12% su base annua nel 2024, raggiungendo i 8.794,6 milioni di euro. Di questo, il fatturato derivante dalle attività di gioco (GGR) è aumentato del 12% su base annua, con una forte crescita del GGR in quasi tutti i mercati, su base di valuta costante, riflettendo il continuo impegno della società nell’accelerare la crescita organica, nonché il beneficio derivante dal primo anno completo di contributo del Regno Unito. Il canale digitale è stato un motore di crescita chiave, con il GGR online aumentato del 20% su base annua, raggiungendo il 39% del GGR totale.

L’EBITDA Adjusted è aumentato del 4% su base annua nel 2024, raggiungendo i 1.545,6 milioni di euro. Questo riflette una solida crescita dell’EBITDA Adjusted nella maggior parte dei mercati, nonché una redditività inferiore nel Regno Unito a causa dell’introduzione di un nuovo meccanismo di incentivi e redditività con l’inizio della nuova licenza nel febbraio 2024.

Il contributo dagli investimenti tramite il metodo del capitale di rischio è stato forte. La performance complessiva dimostra ancora una volta il beneficio della vasta presenza geografica di Allwyn. Il margine EBITDA Adjusted è rimasto forte al 38,6%. Escludendo il Regno Unito e il Nord America, la Tecnologia e il Contenuto in entrambi i periodi, a scopo di comparabilità, l’EBITDA Adjusted è aumentato dell’11% su base annua. Su base pro-rata, l’EBITDA Adjusted è stato di 1.203,9 milioni di euro nel 2024, +4% su base annua, nonostante la redditività nel Regno Unito sia stata inferiore di 146,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti in capitale (CAPEX) sono stati di 255,8 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 102,1 milioni di euro nel 2023, con l’aumento che riguarda principalmente gli investimenti nel Regno Unito, a supporto dei piani di trasformazione della Lotteria Nazionale.

Il debito netto (inclusi i leasing) era di 3.365,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024, con un rapporto debito netto / EBITDA Adjusted di 2,2x, in linea con la leva finanziaria alla fine del terzo trimestre 2024. Il cash netto delle controllate al 31 dicembre 2024 era di 651,7 milioni di euro.

Nel quarto trimestre, lo slancio nella crescita del fatturato totale è continuato, aumentando del 10% su base annua, arrivando a 2.396,3 milioni di euro. Di questo, il fatturato derivante dalle attività di gioco (GGR) è aumentato del 10% su base annua. Anche la crescita dell’EBITDA Adjusted è stata forte, aumentando del 12% su base annua, o del 16% su base annua escludendo il Regno Unito e il Nord America, la Tecnologia e il Contenuto.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha commentato:

“Il 2024 è stato un altro anno di performance finanziaria record e progressi strategici, poiché abbiamo continuato ad eseguire con successo le nostre strategie di crescita. Il fatturato totale è aumentato del 12% su base annua, riflettendo la continua crescita nel canale digitale, la forza del nostro portafoglio prodotti e il nostro impegno nell’offrire contenuti di prima classe ai clienti, mentre siamo rimasti concentrati sulle nostre responsabilità verso tutti gli stakeholder, in particolare sull’impegno per un gioco sicuro e responsabile. Un forte slancio è continuato nel quarto trimestre, durante il quale abbiamo registrato una crescita a due cifre su base annua.

Abbiamo ottenuto una buona crescita della redditività nel 2024, con un EBITDA Adjusted in aumento del 4% su base annua. Questa performance è stata raggiunta nonostante il passaggio a un nuovo meccanismo di incentivi e redditività nel Regno Unito, dopo l’avvio della nuova licenza a febbraio. L’EBITDA Adjusted, escludendo il Regno Unito, Allwyn LS Group e l’acquisizione recente di Instant Win Gaming, è aumentato dell’11% su base annua.

Per quanto riguarda la crescita inorganica, siamo stati attivi su tutte le leve della nostra strategia durante il 2024. Riguardo alle gare d’appalto, siamo stati lieti di avviare con successo l’operazione della nuova licenza della Lotteria Nazionale del Regno Unito a febbraio.

Per quanto riguarda le acquisizioni strategiche, siamo stati soddisfatti di completare il nostro investimento programmato nel 70% di Instant Win Gaming a settembre e i nostri sforzi di espansione sono stati ulteriormente rafforzati dal nostro accordo di dicembre per acquisire una partecipazione del 51% in Logflex MT Holding Limited, proprietaria del gruppo in crescita di scommesse sportive e giochi online Novibet. Entrambe le transazioni sono in linea con la nostra strategia di effettuare acquisizioni selettive in prodotti, tecnologie e contenuti rilevanti per supportare la nostra crescita futura.

Durante l’anno abbiamo anche visto un piccolo aumento del nostro interesse in OPAP, a seguito del suo programma di riacquisto di azioni.

Il nuovo anno è iniziato bene e Allwyn è ben posizionata per il 2025 e per i prossimi capitoli della sua storia di crescita”.

Nel febbraio 2025, la Società ha rinegoziato la sua linea di credito Term Loan B da 450 milioni di USD con scadenza nel 2031 e ha sindacato un add-on completamente fungibile da 100 milioni di USD. I proventi dell’add-on da 100 milioni di USD sono stati convertiti in euro per coprire l’esposizione valutaria e utilizzati per rimborsare i prelievi sotto la linea di credito revolving della Società e per scopi aziendali generali.

Nel marzo 2025, nel segmento Grecia e Cipro, OPAP ha esteso la scadenza di alcuni prestiti. Le transazioni hanno effettivamente esteso la scadenza di un prestito da 250 milioni di euro in scadenza a marzo 2026 fino a marzo 2031, e in modo simile hanno esteso un prestito ammortizzante da 140 milioni di euro in scadenza a maggio 2027 fino a maggio 2032.

PressGiochi