Allwyn e OPAP aggiornano sul forte sostegno degli azionisti alla business combination e sulla tempistica di completamento

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) annunciano la quota di azionisti aventi diritto che hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alla business combination tra le due

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) annunciano la quota di azionisti aventi diritto che hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alla business combination tra le due società (la “Transazione”) e forniscono un aggiornamento sulla tempistica prevista per il completamento dell’operazione. Allwyn e OPAP confermano che le restanti autorizzazioni regolamentari e le altre condizioni sospensive stanno procedendo come previsto e si attendono che vengano soddisfatte, aprendo la strada alla creazione del secondo più grande operatore di lotterie e giochi quotato al mondo.

In seguito all’Assemblea Generale Straordinaria (“EGM”) di OPAP del 7 gennaio 2026, gli azionisti titolari di 50.154.474 azioni OPAP avevano diritto a cedere le proprie azioni in cambio di un corrispettivo in denaro pari a 19,04 € per azione (il “Diritto di Recesso”). Gli azionisti aventi diritto dovevano esercitare tale diritto entro il 9 febbraio 2026 (il “Periodo di Esercizio”).

Durante il Periodo di Esercizio, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per 23.959.850 azioni, pari al 6,7% delle azioni OPAP in circolazione (escluse le azioni proprie). Ciò evidenzia un forte allineamento tra gli azionisti e la loro fiducia nella logica strategica e finanziaria della Transazione. Il totale del corrispettivo in denaro dovuto agli azionisti che hanno esercitato validamente il Diritto di Recesso ammonta a 456 milioni di euro (il “Cash Compensation Amount”). Tale importo sarà pagato entro un mese dalla data in cui diventerà efficace la conversione transfrontaliera di OPAP, descritta di seguito.

Allwyn dispone di linee di finanziamento bancario e liquidità impegnate per coprire il Cash Compensation Amount e ha predisposto accordi con OPAP affinché tali risorse siano disponibili per la società combinata ai fini del pagamento. Inoltre, Allwyn valuterà le condizioni di mercato per un’eventuale emissione di debito senior secured sui mercati internazionali, in alternativa al finanziamento già impegnato.

Il prossimo passo fondamentale della Transazione è la conversione transfrontaliera di OPAP, che comporterà il trasferimento della sede legale in Lussemburgo, previsto per marzo. Al completamento della redomiciliazione, OPAP sarà rinominata Allwyn AG, dopodiché Allwyn conferirà i propri attivi e passivi a OPAP in cambio dell’emissione di 445.684.184 nuove azioni. Considerando l’esercizio del Diritto di Recesso, la società combinata avrà 770.799.070 azioni (escluse le azioni proprie), di cui il 78,4% sarà detenuto indirettamente dal Gruppo KKCG e il 21,6% costituirà il flottante (incluse le azioni detenute da J&T ARCH, attuale azionista di minoranza di Allwyn).

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha dichiarato:

“La quota di azionisti che ha scelto di esercitare il diritto di recesso – solo il 6,7% degli azionisti OPAP – rappresenta un forte voto di fiducia nei benefici di questa operazione entusiasmante. Siamo lieti che i restanti azionisti continueranno a investire nella società combinata. Stiamo procedendo bene verso la chiusura della combinazione tra Allwyn e OPAP, un’operazione storica che ci posizionerà come il secondo più grande operatore di lotterie e giochi quotato al mondo. Ciò conferma la nostra ambizione di continuare a crescere e innovare, creando valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.”

Jan Karas, CEO di OPAP, ha aggiunto:

“Siamo soddisfatti dei continui progressi nella combinazione tra OPAP e Allwyn, così come della forte fiducia degli azionisti nei meriti dell’operazione. Si tratta di uno sviluppo cruciale che ridefinirà il futuro del nostro settore, porterà alla quotazione sul mercato greco di un leader globale nel settore delle lotterie e dei giochi e genererà molteplici benefici per i nostri stakeholder.”

PressGiochi