Newsletter

10 Febbraio 2026 - 18:18

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Allwyn e OPAP aggiornano sul forte sostegno degli azionisti alla business combination e sulla tempistica di completamento

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) annunciano la quota di azionisti aventi diritto che hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alla business combination tra le due

10 Febbraio 2026

Share the post "Allwyn e OPAP aggiornano sul forte sostegno degli azionisti alla business combination e sulla tempistica di completamento"

Stampa pagina

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) annunciano la quota di azionisti aventi diritto che hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alla business combination tra le due società (la “Transazione”) e forniscono un aggiornamento sulla tempistica prevista per il completamento dell’operazione. Allwyn e OPAP confermano che le restanti autorizzazioni regolamentari e le altre condizioni sospensive stanno procedendo come previsto e si attendono che vengano soddisfatte, aprendo la strada alla creazione del secondo più grande operatore di lotterie e giochi quotato al mondo.

In seguito all’Assemblea Generale Straordinaria (“EGM”) di OPAP del 7 gennaio 2026, gli azionisti titolari di 50.154.474 azioni OPAP avevano diritto a cedere le proprie azioni in cambio di un corrispettivo in denaro pari a 19,04 € per azione (il “Diritto di Recesso”). Gli azionisti aventi diritto dovevano esercitare tale diritto entro il 9 febbraio 2026 (il “Periodo di Esercizio”).

Durante il Periodo di Esercizio, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per 23.959.850 azioni, pari al 6,7% delle azioni OPAP in circolazione (escluse le azioni proprie). Ciò evidenzia un forte allineamento tra gli azionisti e la loro fiducia nella logica strategica e finanziaria della Transazione. Il totale del corrispettivo in denaro dovuto agli azionisti che hanno esercitato validamente il Diritto di Recesso ammonta a 456 milioni di euro (il “Cash Compensation Amount”). Tale importo sarà pagato entro un mese dalla data in cui diventerà efficace la conversione transfrontaliera di OPAP, descritta di seguito.

Allwyn dispone di linee di finanziamento bancario e liquidità impegnate per coprire il Cash Compensation Amount e ha predisposto accordi con OPAP affinché tali risorse siano disponibili per la società combinata ai fini del pagamento. Inoltre, Allwyn valuterà le condizioni di mercato per un’eventuale emissione di debito senior secured sui mercati internazionali, in alternativa al finanziamento già impegnato.

Il prossimo passo fondamentale della Transazione è la conversione transfrontaliera di OPAP, che comporterà il trasferimento della sede legale in Lussemburgo, previsto per marzo. Al completamento della redomiciliazione, OPAP sarà rinominata Allwyn AG, dopodiché Allwyn conferirà i propri attivi e passivi a OPAP in cambio dell’emissione di 445.684.184 nuove azioni. Considerando l’esercizio del Diritto di Recesso, la società combinata avrà 770.799.070 azioni (escluse le azioni proprie), di cui il 78,4% sarà detenuto indirettamente dal Gruppo KKCG e il 21,6% costituirà il flottante (incluse le azioni detenute da J&T ARCH, attuale azionista di minoranza di Allwyn).

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha dichiarato:
“La quota di azionisti che ha scelto di esercitare il diritto di recesso – solo il 6,7% degli azionisti OPAP – rappresenta un forte voto di fiducia nei benefici di questa operazione entusiasmante. Siamo lieti che i restanti azionisti continueranno a investire nella società combinata. Stiamo procedendo bene verso la chiusura della combinazione tra Allwyn e OPAP, un’operazione storica che ci posizionerà come il secondo più grande operatore di lotterie e giochi quotato al mondo. Ciò conferma la nostra ambizione di continuare a crescere e innovare, creando valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.”

Jan Karas, CEO di OPAP, ha aggiunto:
“Siamo soddisfatti dei continui progressi nella combinazione tra OPAP e Allwyn, così come della forte fiducia degli azionisti nei meriti dell’operazione. Si tratta di uno sviluppo cruciale che ridefinirà il futuro del nostro settore, porterà alla quotazione sul mercato greco di un leader globale nel settore delle lotterie e dei giochi e genererà molteplici benefici per i nostri stakeholder.”

 

PressGiochi

Leggi anche

Gioco pubblico. Cangianelli (EGP Fipe): “La vera protezione non nasce dai divieti, ma da regole efficaci e investimenti”

McGrath (Ce): “In corso analisi dei documenti forniti da Malta sulla presunta violazione del Bill 55 al diritto europeo”

Tassa dei 500 milioni, il Tar Lazio conferma la legittimità del contributo straordinario sugli apparecchi da gioco

Allwyn annuncia il lancio di un’offerta di note senior garantite e di un’estensione del Term Loan B senior garantito

Allwyn e OPAP aggiornano sul forte sostegno degli azionisti alla business combination e sulla tempistica di completamento

JAGGAER supporta Betsson Group nel rafforzamento della funzione procurement a supporto della crescita del business

HBG Online Gaming presenta “Sala Bingone”: su Quigioco.it arriva il Bingo Garantito con montepremi assicurato

Sisal Wincity porta lo spirito olimpico in città con “Winter Lounge – Be Part of the Games”

Coppa Italia. Per Bologna e Lazio il trofeo vale una stagione

Terrabusi (Sapar Service) a Pressgiochi: “Work in progress per un’edizione di Enada più grande che mai”

Il nuovo anno portera’ il riordino del gioco fisico? Di Domenico Faggiani

ADM, approvata nuova interfaccia di gioco denominata “Color Puzzle 5€”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy