Allwyn diventa partner ufficiale della Formula 1

Allwyn, operatore multinazionale leader nel settore delle lotterie, annuncia una nuova partnership ufficiale con la Formula 1, che prende il via nell’anno del 75° anniversario di questo sport. La partnership pluriennale con la Formula 1 rappresenta un importante impulso verso una maggiore proiezione globale di Allwyn, con i 24 circuiti di F1 in tutto il mondo, 750 milioni di fan e 96 milioni di follower sui social media.

F1 raggiunge inoltre moltissimi Paesi del mondo nonché gli innumerevoli canali di broadcast e venues dedicate all’intrattenimento.

La partnership rafforzerà la posizione di Allwyn come marchio internazionale con impatto sulle comunità a livello internazionale e costituirà una svolta epocale per la sua crescita globale. Il fulcro della partnership è lo sviluppo di iniziative che si sposano con l’ambizione di Allwyn di portare il proprio contributo per uno sviluppo positivo della società a livello globale. Allwyn e la Formula 1 sono impegnate a dare rilievo ai fans e alle comunità locali. La nuova partnership offrirà ad Allwyn l’opportunità di far leva sulla vasta comunità internazionale che ruota intorno a questo sport in continua crescita, per celebrare nel mondo coloro che promuovono iniziative virtuose finalizzate ad apportare cambiamenti positivi, e condividendo le loro storie ed esperienze.

Karel Komarek, presidente del consiglio di amministrazione e fondatore di Allwyn, commenta: “Abbiamo piani ambiziosi per Allwyn per continuare il suo percorso di successo e di crescita internazionale, e questa è una pietra miliare significativa in questo viaggio. Questo investimento segna un momento importante nell’evoluzione di Allwyn, poiché trasformiamo la presenza di Allwyn sulla scena globale e mettiamo in evidenza il potere delle nostre lotterie di avere un impatto positivo sulle comunità di tutto il mondo”.

Robert Chvátal, CEO di Allwyn, ha dichiarato: “La Formula 1 è sinonimo di eccellenza, high performance e innovazione, principi che sono al centro dell’attività di Allwyn. Siamo entusiasti di iniziare questa partnership u9iciale con la Formula 1, di lavorare con questa piattaforma sportiva e con la sua base di tifosi appassionati, contribuendo ad un impatto positivo sulle comunità”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Allwyn come nuovo partner u9iciale. La nostra collaborazione riflette un impegno comune per l’innovazione e il sostegno alle comunità. Questa partnership o9re nuove opportunità per entrambe le nostre organizzazioni di entrare in contatto con un pubblico più ampio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per creare esperienze uniche e guidare insieme un cambiamento positivo”.

PressGiochi