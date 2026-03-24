Allwyn completa una storica operazione di integrazione, nasce il secondo operatore globale quotato nel settore lotterie e gaming

Allwyn AG, quotata alla Borsa di Atene (ATHEX: ALWN), annuncia oggi il completamento con successo della prevista operazione di integrazione tra Allwyn International AG (“AIAG”) e OPAP S.A. (“OPAP”), dando vita al secondo operatore globale quotato nel settore delle lotterie e del gaming (la “Transazione”).

La Transazione unisce due realtà di grande successo e si basa su una partnership di lunga data, avviata nel 2013, quando KKCG Group (“KKCG”) ha effettuato il primo investimento in OPAP.

Allwyn AG, la società risultante dall’operazione, rappresenta una piattaforma leader e diversificata nell’intrattenimento gaming, caratterizzata da:

posizioni di leadership in numerosi mercati e segmenti di prodotto;

un elevato grado di diversificazione per area geografica, prodotto e canale;

avanzate capacità tecnologiche, di contenuto, digitali e di innovazione;

un solido profilo finanziario e una generazione di cassa resiliente;

un forte impegno nel gioco responsabile e nel sostegno a cause sociali.

Questa piattaforma pone le basi per una crescita organica sostenuta e per cogliere opportunità di crescita per linee esterne, garantendo al contempo rendimenti interessanti per gli azionisti, inclusa una significativa distribuzione di cassa.

Il completamento della Transazione segna la conclusione di un processo avviato nell’ottobre 2025. L’operazione è stata approvata dagli azionisti di OPAP durante l’Assemblea Straordinaria di gennaio 2026. Il sostegno degli azionisti è stato ulteriormente confermato dal fatto che oltre il 93% del capitale sociale di OPAP è rimasto investito nella nuova società, a seguito del limitato esercizio dei diritti di recesso.

Dopo il completamento dell’acquisto delle azioni dagli azionisti che hanno esercitato il diritto di uscita in contanti – previsto per aprile – la Società avrà 770.799.070 azioni in circolazione, escluse le azioni proprie. Di queste, 166.406.223 costituiranno il flottante (pari al 22%), mentre le restanti continueranno a essere detenute indirettamente dalla società di investimento KKCG. Allwyn conferma inoltre l’intenzione di procedere a una quotazione aggiuntiva su un importante mercato internazionale, come Londra o New York.

La Società conferma l’intenzione di distribuire €0,80 per azione agli azionisti, successivamente al completamento dell’acquisto delle azioni legato al diritto di uscita. Sarà inoltre disponibile un’opzione in azioni (scrip dividend), con ulteriori dettagli che saranno comunicati prossimamente. Come già annunciato, la Società prevede di trasferire la propria sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera entro la fine del secondo trimestre 2026.

Commentando l’annuncio, Karel Komarek, Fondatore e Presidente di Allwyn e di KKCG, ha dichiarato: “Con oggi, Allwyn entra in una nuova fase, costruendo sullo slancio che già caratterizza il nostro business. Negli ultimi 13 anni abbiamo dimostrato il valore significativo e sostenibile che siamo in grado di creare per gli azionisti, per la società e per i nostri clienti. Questo percorso si è basato su partnership, fiducia e un autentico impegno nell’innovazione. Allwyn ha un potenziale straordinario nel mondo in rapida evoluzione dell’intrattenimento, e dispone della chiarezza strategica, della scala, delle competenze e dell’ambizione necessarie per definire il futuro del settore.”

Robert Chvátal, CEO di Allwyn, ha aggiunto: “Si tratta di una tappa strategica fondamentale per Allwyn. Iniziamo il nostro percorso come leader globale quotato con una piattaforma rafforzata, maggiore flessibilità finanziaria e un team di livello internazionale. Siamo convinti che le nostre posizioni di leadership, l’elevata diversificazione e la solida generazione di cassa ci consentiranno di sostenere una crescita duratura e continuare a creare valore, investendo in innovazione e nelle opportunità future nei nostri mercati. Desidero ringraziare azionisti, dipendenti e autorità di regolamentazione per il loro supporto nel riunire due organizzazioni di eccellenza e creare il secondo operatore globale quotato nel settore delle lotterie e del gaming.”

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